رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، از رفع مشکلات اسنادی و مانیفست کانتینرهای ایرانی رسوب‌کرده در کراچی پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ پیمان سنندجی درباره آخرین وضعیت کانتینرهای رسوبی در بندر کراچی اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده در ابعاد مختلف و همکاری مجموعه‌هایی از جمله اتاق بازرگانی تهران، وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشکلات مربوط به مانیفست و اسناد محموله‌های زمینی در پاکستان برطرف شد و هفته گذشته نخستین محموله‌ها به سمت ایران حرکت کردند.

وی افزود: بخشی از کانتینرها از طریق خطوط کشتیرانی و به‌صورت دریایی جابه‌جا شده‌اند اما انتقال زمینی برای ما اهمیت ویژه‌ای داشت؛ چراکه برای این شیوه حمل، باید مسائل و موانع مربوط به مقاصد مختلف محموله‌ها نیز برطرف می‌شد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تعداد کانتینرهای درگیر این مشکل گفت: تعداد کانتینرها بیش از 3500 دستگاه برآورد می‌شود؛ هرچند آمارهای متفاوتی در این زمینه مطرح شده و برخی برآوردها حتی به 16 تا 17 هزار کانتینر نیز می‌رسد. سنندجی ادامه داد: با اصلاح اسناد و مدارک موردنیاز و انجام پیگیری‌های صورت‌گرفته، روند جابه‌جایی کانتینرها آغاز شده و به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از مشکلات قبلی برطرف

شده باشد.

وی از مکاتبه با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسریع در انتقال کانتینرها خبر داد و گفت: در این مکاتبه ضمن قدردانی از همکاری گمرک، درخواست کردیم با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود در مرز پاکستان و ایران، فعالیت این مرز به‌صورت 24 ساعته انجام شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: هزینه توقف کانتینرها در بندر کراچی بسیار بالاست و هزینه‌هایی مانند انبارداری و توقف (استوریج) به صاحبان کالا تحمیل می‌شود؛ بنابراین شبانه‌روزی شدن فعالیت مرز می‌تواند به تسریع روند انتقال محموله‌ها و کاهش هزینه‌های تحمیلی کمک کند.

وزیر اقتصاد: مرزها باز است

همچنین سید علی مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیروز در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه وزیر اقتصاد با اشاره به تداوم فعالیت تجاری کشور در شرایط محدودیت‌های منطقه‌ای تصریح کرد: برخلاف برخی ادعاها مبنی بر بسته بودن مرزهای کشور، مرزهای ایران باز هستند و تجارت در حال انجام است.

او افزود: البته با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در مرزهای دریایی جنوب، بخشی از فشار حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا به مرزهای زمینی و شمالی منتقل شده و این موضوع موجب ایجاد ترافیک در برخی مرزها شده است. اقدامات لازم برای مدیریت این شرایط و تسهیل تردد کالا در حال انجام است. ضمن اینکه تجارت در حوزه دریای خزر با رشد همراه بوده است.

پیگیری پروژه حمل یکسره کالا

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح برنامه‌های حوزه تسهیل تولید و تجارت گفت: پروژه حمل یکسره حدود یک ماه پیش در دولت به تصویب رسید و اکنون در دستور کار گمرک قرار دارد. این طرح با هماهنگی فعالان مرزی و دستگاه‌های مستقر در مرزها و همچنین همکاری وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود تا مرزهای کشور به محل عبور کالا تبدیل شوند، نه محل رسوب و توقف آن.

مدنی‌زاده با اشاره به شناسایی موانع تجاری افزود: مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی و موانع پیش روی صادرکنندگان شناسایی شده و در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است.

امیدواریم با تصویب این پیشنهادها در دولت، تسهیلات قابل توجهی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم شود.

وی ادامه داد: همکاران گمرک با سفر به مرزها و گمرکات کلیدی کشور، مشکلات هر منطقه را به‌صورت جداگانه بررسی کرده‌اند؛ چراکه هر مرز شرایط و مسائل خاص خود را دارد.

بر همین اساس، برای هر مرز راهکار متناسب با شرایط آن، با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین و در ستاد مربوطه مطرح و تصویب شده است. اجرای این برنامه‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی، گمرک و مناطق آزاد در حال پیگیری است.