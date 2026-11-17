در حالی که گزارش‌ها از ورود گسترده و گله‌ای دام زنده ایرانی به بازار عراق حکایت دارد، رئیس شورای تامین دام کشور این جابه‌جایی‌ها را غیررسمی (قاچاق) و خارج از آمار صادرات اعلام کرد.

منصور پوریان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار دام زنده اظهار کرد: با وجود عرضه گسترده دام در میادین اصلی، طی دو تا سه هفته گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که همزمان با این اتفاق حجم قابل توجهی از دام زنده ایرانی وارد بازارهای عراق شده که می‌تواند یکی از عوامل تغییرات اخیر قیمت در بازار داخلی باشد. او افزود: جابه‌جایی محدود و موردی دام با آنچه امروز در بازار عراق مشاهده می‌شود تفاوت دارد. به نظر می‌رسد شبکه‌ای در پشت این جابه‌جایی‌ها قرار دارد که توانسته دام‌های کشتاری و ارزشمند کشور را در حجم قابل توجهی به بازار عراق منتقل کند. بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بخش عمده این جابه‌جایی‌ها از مسیر سلیمانیه صورت می‌گیرد.

رئیس شورای تامین دام کشور ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها و گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری عراقی، دام ایرانی حضور گسترده‌ای در بازار این کشور پیدا کرده و بر کاهش قیمت دام و گوشت در عراق اشاره شده که بررسی‌های ما نیز این موضوع را تایید می‌کند.

تاکید بر حفظ ذخایر دامی

پوریان در پاسخ به این پرسش که آیا خروج دام زنده به عراق در قالب صادرات رسمی انجام شده است، گفت: در شرایط فعلی صادرات رسمی دام زنده نداریم و تمام تلاش‌ها بر حفظ ذخایر دامی کشور متمرکز است. بنابراین، دام‌هایی که به این شکل از کشور خارج می‌شوند در آمار صادرات رسمی قرار نمی‌گیرند و این جابه‌جایی‌ها را باید خروج غیررسمی دام دانست. او تاکید کرد: حفظ ذخایر دام زنده یکی از الزامات تامین امنیت غذایی کشور است و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به شناسایی عوامل این جابه‌جایی‌ها و جلوگیری از تداوم آن اقدام کنند چراکه خروج گسترده دام، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی می‌تواند به یک چالش جدی برای بازار گوشت تبدیل شود.

رئیس شورای تامین دام کشور با درخواست از دستگاه‌های مسئول برای برخورد با خروج غیررسمی دام زنده تاکید کرد: لازم است دستگاه‌های مسئول نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند. پوریان درباره آخرین وضعیت قیمت دام زنده نیز توضیح داد: قیمت دام سبک کشتاری که پیش‌تر در محدوده کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قرار داشت، در هفته‌های اخیر به ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت بره نر کشتاری سنگین‌وزن، بین ۷۲۰ تا ۷۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم وزن زنده قرار دارد. قیمت میش جوان هم در محدوده کیلویی ۵۲۰ تا ۵۵۰ هزار تومان قرار گرفته است.