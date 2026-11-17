سرپرست وزارت نفت حکم انفصال از خدمت «محمد شریعتمداری» مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس را برای اجرا به صندوق بازنشستگی نفت ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ طبق سند رویت شده، «حمید بورد» سرپرست وزارت نفت حکم انفصال از خدمت «محمد شریعتمداری» مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس را برای اجرا به صندوق بازنشستگی نفت ابلاغ کرد.

پیشتر، دیوان محاسبات در نامه‌ای به سرپرست وزارت نفت، خواستار اجرای حکم انفصال موقت یک‌ساله محمد شریعتمداری و علی عسگری از خدمات دولتی شد.

سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری دیروز سه‌شنبه اعلام کرد: حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس از سوی سازمان بازرسی قطعی شده و به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات هم رسیده است.

وی افزود: این حکم لازم‌الاجراست و استمرار تصدی‌گری وی خلاف قانون است و باید حکم اجرا شود. نظارت لازم برای اجرای آن نیز انجام خواهد شد.

شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور در رأی قطعی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، درخواست اعاده دادرسی این دو مدیر را رد و به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم کرده بود.

سرپرست وزارت نفت هم طبق قانون باید این حکم را ابلاغ کند وگرنه خودش به جرم امتناع از اجرای قانون باید برکنار شود.

گفتنی است هلدینگ خلیج‌فارس اخیرا حواشی زیادی ایجاد کرده بود. فقط در یک نمونه در مجمع خود ۷۰ میلیارد تومان مسئولیت اجتماعی اعلام کرد اما هشت شرکت زیرمجموعه‌اش در مجامع جداگانه ۸۲۵ میلیارد تومان تصویب کردند یعنی تقریباً ۱۲ برابر.

برخی کارشناسان این «مسئولیت اجتماعی» را پوششی برای هزینه‌های غیرشفاف و پروژه‌های مبهم دانستند و اظهار داشتند که سازمان بورس باید مکلف کند همه ارقام در کدال افشا شود. به عبارتی سهامدار خرد نباید تاوان بی‌شفافیتی را بدهد.

نوبت دوم مجمع عمومی هلدینگ خلیج‌فارس روز 25 شهریور، با دستور انتخاب اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد و نهادهای مرتبط با وزارت نفت عملاً کنترل مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس را در اختیار گرفت.

صندوق بازنشستگی صنعت نفت پیش‌تر حکم برکناری محمد شریعتمداری از مدیریت این هلدینگ را صادر کرده بود.

طبق جزئیات جلسه، سه کرسی از پنج کرسی اصلی و یک کرسی از دو کرسی علی‌البدل هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورسی فعال در ایران به نهادهای مرتبط با وزارت نفت رسیده است.

دو کرسی دیگر اصلی به تاپیکو و سهام عدالت و یک کرسی علی‌البدل دیگر نیز به سهام عدالت رسید.

گفته می‌شود در ابتدا رئیس‌جمهور نیز با برکناری شریعتمداری همراه شده بود، اما با وساطت یکی از سران اصلاح‌طلب، نظر او تغییر کرده و همین مداخله سؤال‌برانگیز، موضوع تبدیل شدن هلدینگ به قلک اصلاح‌طلبان را دوباره مطرح کرده است.