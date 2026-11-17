بازیگر سینما و تلویزیون، با روایت بخشی از کتاب «مرد ابدی» از تلاش‌های شهید حسن طهرانی‌مقدم برای دستیابی ایران به دانش و توان موشکی گفت.

به گزارش تسنیم، فرهاد قائمیان در این روایت به ماجرای همکاری متخصصان خارجی در سال‌های جنگ اشاره می‌کند؛ متخصصانی که تجهیزات موشکی را در اختیار ایران قرار می‌دادند، اما از آموزش دانش فنی به نیروهای ایرانی خودداری می‌کردند. پس از خروج این متخصصان و از کار افتادن تجهیزات، شهید طهرانی‌مقدم با آموزش ۱۳ نیروی ایرانی تلاش کرد این وابستگی را از میان بردارد. او با اشاره به اصابت موشک اسکاد بی به مقر فرماندهی نیروی هوایی عراق در بغداد در ۲۱ دی‌ماه ۱۳۶۵، این اتفاق را حاصل تلاش و اراده نیروهایی دانست که نمی‌خواستند برای دفاع از کشور به دیگران وابسته باشند. این بازیگر همچنین از اهالی فرهنگ و هنر دعوت کرد کتاب «مرد ابدی» را بخوانند و معرفی کنند. او شناخت زندگی شهید طهرانی‌مقدم را فرصتی برای آشنایی با مسیری دانست که با دانش، ابتکار و خودباوری طی شده است.