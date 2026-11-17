معاون صدای رسانه ملی گفت: با تدوین برنامه پنج‌ساله و راهبردی، حرکت به‌سوی «رادیوی نسل پنجم» آغاز شده است.

احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی در نشست با مدیران و کارکنان رادیو تعاملی ایران صدا و به مناسبت افتتاح سایت جدید این مجموعه، بر ضرورت عبور از ساختارهای سنتی و حرکت به سمت سکوهای نوین و چندرسانه‌ای تأکید کرد. پهلوانیان با بیان اینکه «رادیوی نسل پنجم» به معنای جایگزینی رادیوی کلاسیک نیست افزود: این رویکرد با حفظ قابلیت‌های نسل‌های پیشین و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه تکامل و ارتقای ظرفیت‌های رادیو را فراهم می‌کند. معاون صدای رسانه ملی، بازنگری در شیوه‌های تولید محتوا، تفکیک تولیدات شنیداری سنتی از پادکست‌های حرفه‌ای و تولید آثاری متناسب با استانداردهای بین‌المللی و نیاز مخاطبان امروز را ضروری دانست.

وی همچنین از تشکیل جلسات عالی مشورتی با حضور استادان و صاحب‌نظران رسانه برای بررسی و اصلاح برنامه‌های تحول در رادیو خبر داد و تقویت زیرساخت‌های فنی، ارتقای کیفیت و افزایش تعداد فرستنده‌های رادیویی در استان‌ها را از الزامات تحقق این برنامه راهبردی پنج‌ساله برشمرد.