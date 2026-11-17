مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، از فراهم‌سازی مقدمات جمع‌آوری و دسته‌بندی اسناد و روایت‌های مربوط به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و نبرد هرمز و نیز تدوین و آماده‌سازی روزشمار روایی و تحلیلی جنگ ۱۲ روزه برای چاپ و نشر در آینده نزدیک خبر داد.

سردار رمضان شریف، در ادامه برنامه سرکشی و دیدارهای خود با راویان پیشکسوت که با هدف صیانت از حافظه تاریخی جنگ هشت‌ساله، انتقال تجارب روایتگری به نسل جدید و تقویت ساختار پژوهشی و اسنادی مرکز انجام می‌پذیرد؛ با حضور در منزل «محسن رخصت‌طلب»، از راویان هشت سال دفاع مقدس و پیشکسوتان مرکز اسناد دفاع مقدس با وی دیدار و ضمن قدردانی از همراهی و مجاهدت‌های همسر مکرمه ایشان، با اشاره به جایگاه والای راویان پیشکسوت به‌عنوان امانت‌داران حافظه تاریخی ملت ایران، از سال‌ها تلاش صادقانه و مجاهدانه این راوی پیشکسوت در عرصه ثبت، ضبط و بازخوانی روایت‌های اصیل هشت سال دفاع مقدس و همکاری او با مرکز اسناد قدردانی کرد و گفت: تجربه راویان پیشکسوت، سرمایه‌ای ملی و راهبردی است که باید در تدوین روایت و تاریخ‌نگاری جنگ‌های تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی نیز به کار گرفته شود.

وی با اشاره به فراهم‌سازی مقدمات جمع‌آوری و دسته‌بندی اسناد و روایت‌های مربوط به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و نبرد هرمز تصریح کرد: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در راستای رسالت تاریخی خود، برنامه‌ای منظم برای گردآوری، سازمان‌دهی و تحلیل اسناد و روایت‌های این جنگ‌ها آغاز کرده است و در این مسیر از تجارب راویان پیشکسوت، پژوهشگران و فعالان عرصه تاریخ‌نگاری و همچنین فناوری‌های نوین بهره خواهد گرفت.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، همچنین از تدوین و آماده‌سازی روزشمار روایی و تحلیلی جنگ ۱۲ روزه آمریکایی- صهیونیستی خبر داد و گفت: این روزشمار با هدف ارائه تصویری دقیق، مستند و تحلیلی از وقایع این جنگ، مبتنی بر اسناد، مصاحبه‌ها و روایت‌های رسانه‌ای و نیز فرماندهان و نقش‌آفرینان این عرصه تاریخ‌ساز تدوین می‌شود و مقدمات چاپ و نشر آن در آینده نزدیک فراهم خواهد شد. روزشمار روایی و تحلیلی، ابزاری کارآمد برای پژوهشگران، رسانه‌ها و نسل جوان است تا با تکیه بر آن، هم واقعیت‌های جنگ را بشناسند و هم درس‌های آن را برای آینده به کار گیرند. محسن رخصت‌طلب نیز در این دیدار با مرور تجربه و خاطره‌های خود طی چند دهه حضور در عرصه روایتگری و تاریخ‌نگاری دفاع مقدس، همچنین توجه به ابعاد شناخته و ناشناخته جنگ‌های ظالمانه و جنایتکارانه اخیر علیه ایران، از جمله نقش مردم، نیروهای مسلح، نهادهای مردمی و پشتیبانی‌های اجتماعی که در تجمعات تاریخی شبانه تبلور پیدا کرده است، را امری مهم و راهگشا توصیف و خواستار تقویت همکاری میان راویان پیشکسوت، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی برای تولید آثار مستند و قابل اعتماد در قبال ایستادگی و مقاومت ضدسلطه مردم در ۴۷ سال گذشته از جمله در دفاع مقدس دوم و سوم شد.