کتاب «از دفتر شعر امین» که منتخبی از سروده‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه است، با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رونمایی شد.

هم‌زمان با سومین روز از سی‌وچهارمین هفته کتاب، آیین بزرگداشت «امین زبان و ادب پارسی» و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین؛ منتخبی از سروده‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه» با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر برگزار شد. در این مراسم سیدعباس صالحی در سخنانی تأکید کرد: رهبر شهید بر نظم و نثر فارسی، هر دو تسلط داشت. گاهی متعجب می‌شدیم که چقدر نثرهای متنوع خوانده است و جوهره کلام برای ایشان جدی بود. علاقه ایشان به زبان و ادب فارسی امتیازات و تمایزات خاص خود را داشت. صالحی در ادامه افزود: ایشان به رشد، تقویت، گسترش و اعتلای زبان و ادب فارسی توجه داشت. در میان سلسله‌های ایرانی، شاید یک دوره را مثل دوره سامانی داشتیم که زبان فارسی مورد اهتمام امرا و وزرا بوده است، هم امرا و هم وزرا، در این دوره اتفاقات بزرگی روی داد که آن را به نقطه عطف تبدیل کرد، بعد از آن جرقه‌هایی داشتیم که به دوره تبدیل نشدند اما در دوران انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان رهبری رهبر شهید دوره‌ای خاص برای زبان فارسی بود.

گفتنی است، سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.