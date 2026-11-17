رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت همبستگی و تلاش جمعی برای عبور از شرایط دشوار کشور، گفت: دشمنان از تکنولوژی و علم برای ترور نخبگان و دانشمندان ما استفاده می‌کنند، در عین حال با علم و دانایی ما مشکل دارند؛ باید در عمل کاری کنیم که دشمنان دوباره شکست خورده و بدانند نمی‌توانند ما را به تسلیم وادار کنند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (۲۶ آبان‌ماه) در آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی ۲۰۲۶، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، و تمام دانشمندان، دانش‌آموزان، فرماندهان و مردم عزیز کشورمان که در تجاوز وحشیانه مدعیان حقوق بشر، جان خود را از دست دادند، اظهار داشت: مهارت زمانی ارزشمند است که با باور و اعتقاد به حل مشکلات مردم و کشور همراه باشد و در مسیر خدمت به مردم ایران به کار گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: اگر این انگیزه و باور وجود داشته باشد و علم و مهارت با هدف حل مسائل مردم و ایران به میدان بیاید، هیچ‌چیزی نمی‌تواند مانع حل مسائل کشور شود.

محاسبات دشمن برای تسلیم ایران ناکام ماند

رئیس‌جمهور با اشاره به محاسبات غلط دشمنان در جریان تجاوز نظامی به ایران و ناکامی آن‌ها در تحقق اهدافشان، تصریح کرد: تصور می‌کردند با این حمله، شهادت رهبر عزیزمان، همچنین شهادت فرماندهان و مسئولان و هدف قرار دادن دانشگاه‌ها و مراکز علمی، می‌توانند طی مدت سه روز کشور را به تسلیم وادار کنند، اما نتوانستند و نه‌تنها به اهداف خود نرسیدند، بلکه اکنون خودشان نیز گرفتار شده‌اند. پزشکیان تأکید کرد که این سخنان به معنای نادیده گرفتن مشکلات و دشواری‌های کشور نیست و خاطرنشان کرد: معنای این حرف آن نیست که ما گرفتار نیستیم و مشکل نداریم، اما با کمک نخبگان، دانشمندان و کسانی که دل در گرو این آب و خاک دارند، مشکلاتمان را حل خواهیم کرد.

با وجود جنگ

دست از حل مشکلات آموزش‌وپرورش برنداشته‌ایم

رئیس‌جمهور با اشاره به تداوم تلاش دولت برای رفع مشکلات نظام آموزشی، با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود، از برنامه‌ریزی برای تکمیل و تجهیز مدارس با مشارکت مردم خبر داد و بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های موفق جهانی و ارتقای مستمر روش‌های آموزشی کشور تأکید کرد.

پزشکیان با بیان اینکه شرایط جنگی و مشکلات موجود مانع پیگیری مسائل آموزش‌وپرورش نشده است، اظهار کرد: دولت از آموزش‌وپرورش و تلاش برای حل مشکلات آن دست برنداشته است. ما بیشترین مدارس را ساخته‌ایم و بیشترین کلاس‌ها را در اختیار داریم و همه کلاس‌هایمان را تجهیز خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت استادان دانشگاه، نخبگان و کارآفرینان برای حل مسائل کشور، اعلام کرد که دولت آمادگی دارد زمینه لازم برای حضور و فعالیت این گروه‌ها را فراهم کند و در این مسیر از پیشنهادها و ابتکارهای آنان حمایت کند.

پزشکیان با اشاره به اینکه خود برای گفت‌وگو و ارتباط مستقیم با استادان و کارآفرینان پیش‌قدم شده است، اظهار کرد: معتقدم که خودم باید به دیدار استادان و کارآفرین بروم، چراکه این افراد هستند که می‌توانند مشکلات کشورمان را حل کنند.

وی خطاب به استادان و نخبگان افزود: شما می‌توانید، اگر خودتان را برای حل مسائل آینده کشورتان مصمم کنید، ما بستر این راه را برای شما آماده خواهیم کرد، هر وقت بخواهید بیایید، ما در خدمت شما هستیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت همبستگی و تلاش جمعی برای عبور از شرایط دشوار کشور، خواستار مقابله عملی با فشارها و اقدامات دشمنان شد و تأکید کرد که پاسخ به این اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که آن‌ها بار دیگر در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند. باید دست‌به‌دست هم بدهیم و از این بحرانی که استعمارگران، استثمارگران و قلدران برای ما ایجاد کرده‌اند، عبور کنیم.

پزشکیان با تقبیح اقدامات دشمنان در هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، دانشمندان و کودکان بی‌گناه در جریان جنگ افزود: این‌ها دشمن دانایی هستند، اگر این‌ها مرد جنگ هستند، به میدان جنگ بیایند و بجنگند. چرا زیرساخت‌ها، دانشمندان و کودکان بی‌گناه ما را می‌زنند؟ این‌ها تروریست هستند، و آنچه در غزه نیز انجام دادند آن چیزی است که تروریست‌ها مرتکب می‌شوند.

رئیس‌جمهور با اشاره به استفاده از علم و فناوری در اقدامات تروریستی و هدف قرار دادن نخبگان، تصریح کرد: آن‌ها از علم، دانایی و فناوری برای ترور و جلوگیری از سربلندی دیگران استفاده می‌کنند. دشمن نخبگان و دانایان ما را ترور کرد، آنها ترور و نسل‌کشی می‌کنند و در عین حال از حقوق بشر و انسانیت و علم دم می‌زنند.

پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت نشان دادن توانمندی کشور در عرصه عمل خاطرنشان کرد: باید در عمل کاری کنیم تا آن‌ها دوباره شکست بخورند و بدانند که نخواهند توانست ما را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های غیرانسانی و قلدرانه خود کنند.

به گزارش ایرنا، در این مراسم از مدال‌آوران و برگزیدگان المپیادهای علمی جهانی در سال ۲۰۲۶ تجلیل و قدردانی شد.

دولت برنامه راهبردی برای امنیت غذایی دارد

همچنین رئیس‌جمهور شامگاه دوشنبه (۲۵ آبان‌ماه) در نشست مشترک با رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های کشاورزی کشور و رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که بیش از سه ساعت و نیم به طول انجامید، ضمن تشریح شرایط خاص کشور و ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب با تهدیدهای اقتصادی و محدودیت‌های خارجی، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی، اجرایی و مردمی برای تضمین پایداری زنجیره تأمین غذا تأکید

کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت صیانت از امنیت غذایی و پایداری معیشت مردم در شرایط ویژه کشور و تشدید فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ، از برنامه راهبردی دولت برای تقویت تاب‌آوری نظام تأمین غذا، فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی روستاها و توسعه تولید کم‌هزینه، زودبازده و باکیفیت در سطح مزارع خبر داد و خواستار نقش‌آفرینی محوری دانشگاه‌های کشاورزی در تدوین نقشه راه جامع امنیت غذایی کشور شد.