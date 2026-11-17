برخی منابع بحرینی می‌گویند عیسی نزار الدرازی، به دلیل سرودن شعری علیه رژیم صهیونیستی به حبس ابد محکوم شده است.

به گزارش فارس، منابع بحرینی در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند که رژیم بحرین، «عیسی نزار الدرازی»، نوحه‌خوان بحرینی، را به دلیل سرودن شعری علیه رژیم صهیونیستی به حبس ابد محکوم کرده است. گفتنی است که عیسی نزار الدرازی، نوحه‌خوان بحرینی، پیش‌تر در اوایل ماه ژوئن (خرداد) ۲۰۲۶ در جریان موج بازداشت‌های امنیتی در بحرین بازداشت شده بود. بر اساس گزارش هیئت امور بازداشت‌شدگان بحرین، نیروهای امنیتی با یورش به منزل او در منطقه الدراز، این مداح را بازداشت کردند.

دادگاه کیفری عالی بحرین روز دوشنبه ۲۵ آبان، در پرونده‌ای گسترده علیه چهره‌های مذهبی شیعه، ۶۴ نفر را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.