سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پاسخ به تداوم نقض حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران توسط پهپادهای ارتش متجاوز آمریکا، پهپادهای رزمی سپاه، طی عملیاتی دقیق، یک سامانه راداری متعلق به نیروهای متجاوز آمریکا در پایگاه شیخ عیسی جزیره بحرین را هدف قرار دادند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه اعلام کرد: در پاسخ به تداوم نقض حریم هوائی جمهوری اسلامی ایران توسط پهپادهای ارتش متجاوز آمریکا و در ادامه عملیات‌های موفق پدافندی و جنگ الکترونیک سپاه در رهگیری، انهدام و به غنیمت گرفتن پهپادهای سری MQ و MQM۱۷۰، پهپادهای رزمی سپاه، طی عملیاتی دقیق، یک سامانه راداری متعلق به نیروهای متجاوز آمریکا در پایگاه شیخ عیسی جزیره بحرین را هدف قرار دادند.

به گزارش ایرنا از سپاه‌نیوز، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این اقدام در چارچوب مقابله با تحرکات خصمانه نیروهای آمریکایی در منطقه صورت گرفته است.

در بخش پایانی اطلاعیه تاکید شده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بار دیگر تأکید می‌کنند که تداوم تجاوز به حریم هوائی کشور و استفاده از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی منطقه برای اقدامات خصمانه علیه ایران، بدون پاسخ نخواهد ماند و مسئولیت پیامدهای این اقدامات برعهده فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا خواهد بود.

انهدام هجدهمین پهپاد پیشرفته MQ۱ ارتش متجاوز آمریکا

در جزیره قشم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین صدور اطلاعیه‌ دیگری اعلام کرد: رزمندگان پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه، موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی MQ۱ متعلق به ارتش متجاوز آمریکا را در جنوب جزیره قشم، با آتش دقیق و مؤثر رهگیری و منهدم کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این هجدهمین فروند پهپاد MQ۱ آمریکایی است که با آتش سامانه‌های پدافندی نیروی هوافضای سپاه منهدم شده است. تداوم این انهدام‌ها، جلوه‌ای دیگر از اقتدار پدافندی و توانمندی افسران جوان و نخبه سپاه در مقابله با تجهیزات پیشرفته دشمن است.

در بخش پایانی این اطلاعیه تاکید شده است: با چنین کارنامه‌ای، فرمانده سنتکام را باید شایسته دریافت «مدال خسارت» دانست؛ فرمانده‌ای که ظاهراً در تحمیل خسارت به ناوگان پهپادی تحت فرماندهی خود، رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند! ارتش آمریکا به‌جای نمایش برتری نظامی، اکنون باید پاسخگوی خسارت‌های پی‌درپی به تجهیزات گران‌قیمت خود باشد؛ خسارت‌هایی که هر روز بر فهرست ناکامی‌های عملیاتی آن افزوده می‌شود.

آتش‌سوزی یک نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد: یک نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و بدون رعایت مقررات اعلام‌شده در محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و به‌شدت آسیب دید.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: دوران یکه‌تازی و تحمیل اراده با زبان تهدید به پایان رسیده است؛ تنگه هرمز عرصه قانون و احترام متقابل و نیازمند هماهنگی با نیروهای مسلح است.

انفجار مهیب یک سوپر نفتکش و یک کشتی حامل گاز مایع متخلف در تنگه هرمز

در همین شرایط، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دو فروند کشتی متخلف با اصابت به مین دریایی دچار انفجار و آتش‌سوزی بسیار شدید شدند.

به گزارش ایرنا، این اطلاعیه افزود: یکی از این کشتی‌ها از نوع سوپر نفتکش با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام و دیگری نیز کشتی حامل گاز مایع بود.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: این کشتی‌ها با تعداد زیادی جنگنده و هواگرد آمریکایی حمایت هوائی می‌شدند، غافل از مین‌های دریایی که در آب‌های تنگه هرمز با یک انفجار بسیار شدید آتش گرفته و متوقف شدند. این اطلاعیه تصریح کرد: سوپر نفتکش متخلف در محدوده غرب تنگه هرمز و کشتی حامل گاز مایع در مسیر جنوبی غیرمجاز تنگه هرمز دچار اصابت و حادثه شدند.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اظهار کرد: این نیرو اعلام می‌کند، زبانه‌های آتش‌های این روزهای تنگه هرمز نتیجه اعتماد شرکت‌های کشتیرانی به دروغ‌های مقامات آمریکایی است. شناورهای متخلف در مسیر جنوبی و غیرمجاز تنگه هرمز با دیوار آهنین و آتشین مین‌ها رو‌به‌رو هستند. خود دانید.