آیت‌الله حسین وحید خراسانی پس از هفت دهه مجاهدت علمی و تربیت شاگردان فراوان در حوزه‌های علمیه و ترویج و تبیین معارف ناب اهل بیت(ع) دعوت حق را لبیک گفت.

آیت‌الله حسین وحید خراسانی پس از هفت دهه مجاهدت علمی و تربیت شاگردان فراوان در حوزه‌های علمیه و ترویج و تبیین معارف ناب اهل بیت(ع) سحرگاه سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ دارفانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله وحید خراسانی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، این مراسم ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمیه خیابان ۱۹دی (باجک) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.

تدفین در مشهدالرضا(ع)

براساس اعلام معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم، پیکر مطهر آیت‌الله وحید خراسانی(ره) پس از تشییع در قم، به مشهد مقدس انتقال خواهد یافت تا روز پنجشنبه، پس از برگزاری مراسم تشییع، در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام به خاک سپرده

شود.

این مراسم از مدرسه علمیه آیت‌الله العظمی خویی

(قدس سره) به سمت حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف تحیة و الثناء برگزار می‌شود.

مراسم ترحیم

همچنین مراسم ترحیم آن مرجع تقلید پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه پس از نماز مغرب و عشاء در مشهد مقدس و مدرسه آیت‌الله العظمی خویی(قدس سره) از طرف بیت معظم‌له برگزار می‌گردد.

دیشب مراسم ذکر مصیبت و توسل به اهل‌بیت علیهم‌السلام و وداع با آیت‌الله وحید خراسانی(ره) در فاطمیه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دفتر ایشان برگزار شد. مراجع تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، سیستانی و سبحانی در پیام‌های جداگانه ارتحال آیت‌الله وحید خراسانی را تسلیت گفتند. سران قوا و شماری دیگر از مسئولان لشکری و کشوری نیز با صدور پیام‌های جداگانه رحلت این مرجع تقلید را تسلیت گفتند.

آیت‌الله حسین وحید خراسانی، اول فروردین ۱۳۰۰ شمسی برابر با ۱۱ رجب ۱۳۳۹ قمری در نیشابور متولد شد؛ پس از گذراندن دوره ادبیات، دروس سطح حوزه را نزد آیت‌الله شیخ محمد نهاوندی فرا گرفت و سپس در درس خارج فقه آیات میرزا مهدی اصفهانی و میرزا مهدی آشتیانی شرکت کرد. آیت‌الله وحید خراسانی همچنین فلسفه را نزد میرزا ابوالقاسم الهی و میرزا مهدی آشتیانی آموخت.

آیت‌الله وحید خراسانی در سال ۱۳۲۷ شمسی، پس از گفت‌وگویی علمی با آیت‌الله سیدمحمد حجت کوه‌کمری در شهرری، از وی اجازه اجتهاد دریافت کرد.

به گزارش فارس، ایشان در ۲۷سالگی برای تکمیل تحصیلات حوزوی به نجف اشرف مهاجرت کرد و در درس آیات سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم و به‌ویژه سید ابوالقاسم خویی حضور یافت.

آیت‌الله وحید خراسانی در سال ۱۳۹۰ قمری به ایران بازگشت؛ ابتدا با اصرار طلاب و علمای مشهد، یک سال در این شهر به تدریس پرداخت و سپس برای ادامه فعالیت‌های علمی و تدریس علوم حوزوی راهی قم شد. ایشان طی سالیان طولانی به تدریس فقه و اصول در حوزه علمیه قم پرداخت.