

روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال قطع حمایت مالی-نظامی نوشت: «ارتش اسرائیل از همه جهت وابسته به آمریکاست؛ قطع حمایت‌ها نزدیک‌تر و گران‌تر از هسته‌ای شدن ایران است».

پیامد خیالبافی نتانیاهو و ترامپ این روزها بیشتر از قبل به چشم می‌آید؛ بدون اغراق، شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا یکی از آثار و عواقب رؤیاپردازی و قمار در تنگه هرمز بود که امنیت اسرائیل را نیز تحت‌الشعاع قرار داد.

این رسانه عبری نوشت: «پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات و وخامت جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا ممکن است امنیت ما را به خطر بیندازد».

یدیعوت آحارانوت با اشاره به وابستگی رژیم صهیونی به کمک آمریکا و ترس از انقطاع حمایت‌ها هشدار داد: «اسرائیل دو دارایی اساسی برای امنیت راهبردی خود دارد: ۱. ارتش و نهادهای امنیتی. ۲. اتحاد راهبردی با ایالات متحده؛ نیروی هوایی و کل ارتش ما برای فعالیت روزمره خود به تأمین مستمر تجهیزات، وسایل نقلیه و مهمات آمریکایی وابسته هستند ... قطع کمک و تهدیدی که از این وضعیت ناشی می‌شود، واقعی، ملموس و از خطر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای نیز نزدیک‌تر است».

تحولات اخیر ایالات متحده صرفاً یک جابه‌جایی معمول در ترکیب سیاسی کنگره نیست؛ بلکه نشانه‌های تغییر و تحول در فضای سیاسی-اجتماعی آمریکاست؛ فضایی که در آن حمایت بی‌قیدوشرط از سیاست‌های «تل‌آویو» با پرسش‌گری و مخالفت جدی بخشی از جامعه روبه‌رو می‌شود. وابستگی ساختاری ارتش رژیم به فناوری، تسلیحات و تجهیزات آمریکایی، موضوعی نیست که با شعارهای سیاسی یا ادعای خودکفایی نظامی مرتفع شود؛ از این رو کاهش یا مشروط کردن حمایت‌ها بر توان نظامی رژیم اشغالگر تأثیر مستقیم دارد.

از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکا در منطقه گردن‌فرازی می‌کند و بخشی از بازدارندگی فعال خود را مدیون مساعدت مالی و نظامی یانکی‌هاست؛ اما پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر، نگرانی‌های ناشی از تغییر رویکرد، جبهه صهیونیست‌ها را فراگرفت به‌طوری‌که در تحلیلگران رژیم، خطر قطع حمایت را نزدیک‌تر و گران‌تر از هسته‌ای شدن ایران برآورد کرده‌اند.