عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نشان داده است که در تصمیم‌گیری‌ها دچار رفتار‌های احساسی و دفعی است. نمونه این تصمیم گیری احساسی در کالابرگ هم نمود پیدا کرد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو، در واکنش به ابهامات و اظهارنظر‌های متناقض درباره طرح‌های بنزینی دولت و حذف ناگهانی کارت‌های جایگاه در بعضی مناطق کشور گفت: متأسفانه دولت دچار آشفتگی شده است؛ یک روز معاونان رئیس‌جمهور، آقایان قائم‌پناه و سقاب اصفهانی، اظهاراتی مطرح می‌کنند و پس از آن، معاون دیگری می‌آید و صحبت‌های آنها را اصلاح می‌کند و به‌اصطلاح، قضیه را ماست‌مالی می‌کند. این از اتفاقات شگفت‌انگیزی است که با آن مواجه هستیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گفت: دولتی که نمی‌تواند حتی معاونان خودش را در نوع سخن گفتن و اعلام تصمیمات کنترل و هماهنگ کند، چگونه می‌خواهد کشور را اداره کند؟

وی افزود: دولت نشان داده است که در تصمیم‌گیری‌ها دچار رفتار‌های احساسی و دفعی است. نمونه این تصمیم گیری احساسی در کالابرگ هم نمود پیدا کرد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خاطر نشان کرد: ابتدا گفتند ارز را حذف می‌کنیم و این حق شهروندی است و آن را به همه پرداخت می‌کنیم؛ به همین دلیل، وزیر محترم اقتصاد هم از این موضوع به‌عنوان حق شهروندی یاد کردند. اما حالا می‌گویند این پرداخت یارانه است و قرار نیست به همه تعلق بگیرد.

او ادامه داد: از سوی دیگر، اعلام کردند قیمت چند قلم کالای اساسی را ثابت نگه می‌دارند و اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، میزان یارانه یا همان حق شهروندی را افزایش می‌دهند؛ اما این وعده هم در عمل محقق نشد.‌ وی با انتقاد از دولت گفت: دولت این ‌همه کارشناس در اختیار دارد و از نظر بدنه کارشناسی، مجموعه قدرتمندی است؛ پس چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌کند؟ اگر هم کارشناسی در اختیار ندارند، ما در مجلس آماده‌ایم کمک کنیم مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان توانمند مجلس آماده‌اند تا در این زمینه به دولت کمک کنند.

سلیمی در پایان با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره استفاده از نظرات کارشناسان گفت: آقای پزشکیان بار‌ها اعلام کردن که در زمینه‌های مختلف تخصصی ندارند و هر زمان درباره برنامه‌های تخصصی از ایشان سؤال می‌کردند پاسخ این بود که از کارشناسان استفاده خواهیم کرد. درباره برنامه هفتم هم همین موضوع مطرح بود؛ اما امروز می‌بینیم چه اتفاقی برای برنامه هفتم افتاده است و خود دولت به دنبال اصلاح آن است. این وضعیت نشان می‌دهد که باید درباره مبنای کارشناسی تصمیمات دولت و عملکرد کارشناسانی که چنین پیشنهاد‌هایی ارائه می‌کنند، پاسخ روشنی

داده شود.

وی افزود: آقای پزشکیان بار‌ها در پاسخ به پرسش‌هایی درباره مسائل تخصصی اعلام می‌کردند که از موضوع اطلاع ندارند و باید از کارشناسان استفاده شود. درباره برنامه هفتم توسعه نیز همواره بر استفاده از نظر کارشناسان تأکید می‌کردند؛ اما امروز می‌بینیم چه بر سر این برنامه آمده است که خود دولت به دنبال اصلاح آن است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: اگر قرار است کارشناسان برای دولت تصمیم‌سازی کنند، باید دید که این کارشناسان چه کسانی هستند که با تصمیمات و پیشنهاد‌های خود، پوست‌خربزه زیر پای دولت می‌گذارند؟ این کارشناسان را از کجا پیدا

کرده‌اند؟