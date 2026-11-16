ارزش نداره!(گفت و شنود)

گفت: عبدالله احمد الدلیمی، عضو ائتلاف الانبار عراق از ملاقات پنهان «‌تام باراک‌» نماینده ویژه ترامپ با علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق خبر داد!

گفتم: آمریکا قاتل صدها هزار تن از مردم عراق است. با

علی الزیدی که سوگند خورده بود حامی مردم عراق باشد چه کار پنهانی داشته است؟!

گفت: از نخست‌وزیر عراق خواسته است که مرزهای زمینی و دریایی این کشور با ایران را مسدود کند! و علی الزیدی با انجام دستور واشنگتن به جای اولویت دادن به استقلال و منافع مردم عراق، هزینه سیاست‌های تحریمی آمریکا را به ملت خود تحمیل کرده است.

گفتم: جواب مردم مسلمان و انقلابی عراق را چه می‌دهد؟! آن هم مردمی که به ایران عشق می‌ورزند و بارها شیفتگی خود را در عشق به رهبری ایران، قدردانی از شهید سلیمانی و دشمنی با رژیم صهیونیستی و‌... نشان داده‌اند.

گفت: چه عرض کنم؟! چقدر هم پُز مردم‌دوستی و علاقه به عراق را می‌داد! حالا تازه معلوم شده منظورش چی بوده!

گفتم: یارو می‌گفت؛ این دنیا ارزش نداره که خودتونو اذیت کنید! پرسیدند پس چه کنیم؟ گفت؛ خُب معلومه، باید دیگران رو اذیت کنید!