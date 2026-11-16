*قدرت‌های بزرگ تصور می‌کنند اگر ارتش قدرتمندی داشته باشند و بتوانند اهدافی را بمباران کنند و زیرساخت‌های یک کشور را هدف قرار دهند، در نهایت اراده سیاسی آن جامعه نیز تسلیم خواسته‌های آنان خواهد شد. در حالی که ملت‌ها را نمی‌توان با بمب و تهدید به تسلیم واداشت و هیچ قدرتی صرفاً با تکیه بر برتری تسلیحاتی نمی‌تواند آینده سیاسی یک کشور مستقل را مطابق میل خود رقم بزند.

بینش

*هفتاد سال پیش در سال ۱۹۵۶، انگلیس و فرانسه با همراهی رژیم صهیونی به مصر حمله کردند. هدف آنان بازگرداندن سلطه بر کانال سوئز و تضعیف جمال عبدالناصر رهبر جهان عرب بود. اما نتیجه سیاسی جنگ کاملاً برخلاف محاسباتشان رقم خورد. ناصر سقوط نکرد، کانال سوئز تحت کنترل مصر باقی ماند و انگلیس و فرانسه با فشارهای بین‌المللی و اقتصادی مجبور به عقب‌نشینی شدند. جالب این‌که این بحران به‌عنوان نقطه عطفی در افول قدرت امپراتوری انگلیس در تاریخ ثبت شد. امروز هم آمریکا با لشکرکشی به این منطقه به پایان ابرقدرتی خود نزدیک می‌شود.

باباخانی

*آمریکایی‌ها، اگر ذره‌ای عقل داشته باشند در این مدت باید فهمیده باشند تحریم و فشارشان شاید روی ضعیفان کارساز باشد، اما هرگز بر ایران قوی اثر تعیین‌کننده نخواهد گذاشت.

عیوق

*اگر همه کشورهای پیرامونی منطقه توافق کنند که به عامل مولد تنش، یعنی آمریکا و رژیم صهیونی، تسهیلات ندهند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. اما چه باید کرد که بیشتر این کشورها منفعل و بی‌خاصیت شده‌اند.

حکیم‌الهی

*اگر هدف آمریکا از مذاکرات دستیابی به توافقی پایدار باشد، باید بپذیرد که ایران نیز منافع، محاسبات و خطوط قرمز خود را دارد و توافق زمانی دوام می‌آورد که از منافع متقابل برخوردار باشد. سیاستی که بر فرض تسلیم طرف مقابل بنا شده باشد، به‌ جای گشودن مسیر دیپلماسی، هزینه‌های تقابل را افزایش خواهد داد.

خورشیدوند

*گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از استانداردهای دوگانه و سیاسی‌شدن فعالیت‌های این نهاد دست بردارد. سکوت آژانس در قبال حملات آمریکا و رژیم صهیونی به تأسیسات هسته‌ای ایران کاملا زیر سؤال است.

زینالو

* طنین‌انداز شدن فریاد انتقام و خون‌خواهی آقای شهید ایران هنگام نوحه‌خوانی آقای مهدی رسولی در آخرین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها؛ ‌ای مردم، ‌ای خواص، ‌ای قوم حق‌شناس، حیّ علی القصاص!

نوازنی

* ایران نشان داد که در تولید، صادرات، توان نظامی و در اداره صنعت نفت به‌خوبی از عهده کار برمی‌آید، فقط اگر دولتمردان آن را باور کنند!

رودبارانی

*مادامی‌که دشمن در جمهوری اسلامی به عناصری امید داشته باشد که نگاه تسلیم‌آمیز در برابر دشمن دارند و یا حاضر باشند از روی بی‌صبری، خستگی یا وادادگی به دشمن امتیاز بدهند، جنگ تمام نخواهد شد. پایان جنگ فقط با ناامید شدن دشمن از داخل کشور ممکن می‌شود.

ملاشریف

* رئیس‌جمهور محترم که از علاقه قلبی‌شان به رهبر شهید انقلاب آگاهیم برای عبور دادن کشور از شرایط نه‌جنگ، نه‌صلح به مسیر راهی که آقای عزیز ایران نشان دادند توجه بیشتری داشته باشند و راهکار را در مذاکره و توافق با آمریکا تلقی نفرمایند!

گرایی

* جوانان عزیز، دانشجویان و دانش‌آموزان به این توصیه پدر موشکی ایران توجه جدی کنید تا ملت و کشورمان را در دنیا سرافراز ‌نمایید. شهید حسن طهرانی‌مقدم به ما آموخت که قدرت دادنی نیست و نمی‌توان آن را از دیگران به انتظار نشست؛ قدرت را باید با اراده، دانش، ایمان و مجاهدت ساخت!

یزدانی

* بیاییم در هفته کتاب، از بیش از 70 کتابی که امام شهید بر آنها تقریظ نوشته‌اند، هر کس بر اساس ذوق و سلیقه خود آن را تهیه و مهمان خانه‌های خود کنیم. مثل کتاب «دا» (خاطرات سیده‌زهرا حسینی) که رهبر شهید آن را «حقاً و انصافاً کتاب بسیار خوب و قابل طرح در سطح جهانی»، کتاب «مهاجر سرزمین آفتاب» (زندگی خانم کونیکو یامامورا بانوی ژاپنی مسلمان‌شده و مادر شهید) که تقریظ این‌گونه آغاز می‌شود «سرگذشت پرماجرا و پرجاذبه این بانوی دلاور جداً خواندنی و آموختنی است»، کتاب «تن‌تن و سندباد» (محمد میرکیانی) که رهبر شهید درباره‌اش نوشتند «همین بس است که نسخه این کتاب را به همه بچه‌ها بدهم» و این تقریظ نشان می‌دهد توجه ایشان به ادبیات کودک ‌و نوجوان نیز جدی بوده است و...

غضنفری

* یک استاد دانشگاه آمریکا گفته؛ پایگاه‌های آمریکا در بحرین و قطر کاملاً نابود شد و چتر امنیتی که آمریکا می‌گفت برای کشورهای منطقه ‌ایجاد کرده کاملاً از بین رفت! و ایرانی‌ها با موشک‌ به امنیت آمریکایی‌ها پایان دادند! حالا هی آن احمق آمریکا عربده بکشد که ما پیروز شده‌ایم با این واقعیت‌های عریان که رسانه‌ها پخش می‌کنند، چه می‌کند!

غفاری

* حشد‌الشعبی عراق توانست یکی از افرادی که در جنایت قتل عام ۲ هزار نظامی عراق توسط داعش در اردوگاه اسپایکر نقش داشت را پس ‌از سال‌ها در استان صلاح‌الدین دستگیر کند! با استنطاق او حقوق بشر آمریکایی جلوه‌گر می‌شود!

تیموری

* نتانیاهوی جنایتکار و قاتل هزاران کودک و زن و بچه غلط زیادی کرده و به آیزنکوت گفته بیا با هم دولت وحدت ملی تشکیل دهیم و تهدید ایران را یک‌بار برای همیشه از بالای سر اسرائیل برداریم! گویا موشک‌ها و وعده صادق و لانه موش را فراموش کرده است!

طاهری

* وزیر خارجه سابق آمریکا بلینکن گفته است؛ ایران به‌شکل عجیبی از این جنگ سر بلند کرده است! گویا امثال این مقامات آمریکایی پس از قدرت فرصت تأمل داشته و با برخی واقعیت‌های کشورمان آشنا شده‌اند!

کرمی

* رئیس‌جمهور محترم! کارآمدی، صرفه‌جویی، آینده‌نگری، حذف شرکت‌های زیان‌ده، ریشه‌کنی فساد، ابتکار و خلاقیت، عدالت در یارانه‌ها و حمایت از محرومان سخنانی شیرین و دلچسبی هستند ولی تا زمانی که دولتمردان به جای تکرار بایدها و نبایدها، آستین همت را بالا نزنند، فاصله حرف تا عمل همچنان پابرجاست!.

شعبانی

*قابل توجه مسئولان کشور؛ یکی از مظاهر تشکر نظام از حضور حماسی مردم مبعوث در صحنه، مبارزه پیگیرانه و منتج به نتیجه قوه قضائیه با انواع مفاسد و غارت بیت‌المال است.

کردکندی

*دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های مربوطه بابت ِعادی شدن برهنگی و بی‌حیایی در تئاتر و سینمای مملکت باید پاسخگو باشند.

ممتاز

*کشورمان با فعال‌سازی بنادر شمالی و کریدورهای ریلی و جاده‌ای این منطقه توانسته شریان‌های تأمین کالاهای اساسی را پابرجا نگه داشته و سناریوی انزوای اقتصادی ایران را با شکست روبه‌رو بکند.

ناصحی

*معروف است که در یک بازی فوتبال، پس از گل‌به‌خودی، مدافعی فریاد می‌زند: مهاجمان حریف را رها کنید. یک نفر غضنفر خودمان را بگیرد. حالا حکایت دولت است. آقای قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌گوید کارت سوخت جایگاه‌ها حذف می‌شود، اما معاون وزیر نفت تأکید می‌کند که دولت تصمیم جدیدی در موضوع بنزین نگرفته است!

اطهر

*مطابق اعلام وزارت نفت و همچنین شرکت پالایش و پخش، میانگین تولید بنزین کشور در ماه جاری به روزانه ۱۳۱,۵ میلیون لیتر رسیده که حتی ۳ میلیون لیتر از میانگین مصرف بیشتر است. باید معلوم شود برخی مسئولین بی‌ربط، با چه هدفی قحطی‌نمایی کرده و به مردم شوک روانی وارد می‌کنند.

مشفق

*تقریباً اتفاق‌نظر وجود دارد که قاچاق سوخت، سازمان‌یافته است. مگر می‌توان این حجم از قاچاق را با کارت سوخت خودروهای شخصی انجام داد و از طریق باک خودرو به لنج و کشتی منتقل کرد؟

بنیادی

* چرا از سد معبر توسط کافه‌ها و مغازه‌ها جلوگیری نمی‌شود؟! چرا بخش خصوصی در مسیر عبور و مرور ‌ مردم مانع ایجاد می‌کند؟ از شهرداری و نیروی انتظامی که مسئولان بسیار شایسته‌ای دارد انتظار رسیدگی به این معضل بیشتر است.

یک کارشناس ارشد حقوق