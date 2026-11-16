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کد خبر: ۳۴۲۲۸۴
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۱
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لزوم دسترسی نظام اسلامی به دانش هسته‌ای و ساختن بمب اتمی

انجام دادن برخی از واجبات كفايى، مشروط به فرا‌ گرفتن يك سلسله معلومات بسيار زيادى است؛ 
بنابر‌این بايد آن معلومات را به دست آورد.
به عنوان مثال قرآن مى فرمايد: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباط اَلْخَيْلِ‌...» (انفال/۶۰) 
 در مقابل دشمن تا آخرين حد امكان نيرو تهيه كنيد. 
زمانى بود كه چهارتا آهنگر مى‌‏توانستند آن وسايل نيرو را با همان معلومات تجربى زمان خودشان تهيه كنند. 
ولى يك زمان ديگر انجام اين وظيفه معلومات بسيارى مى‌‏خواهد، علمِ ساختن بمب اتمى‏ هم لازم است.پس براى آنكه آن وظيفه انجام داده شود واجب است كه اين [مبحث‏] هم خوانده 
شود. 
[شايد بگوييد] مگر پيامبر گفت: ايها‌النّاس! برويد اتم‌‏شناسى ياد بگيريد، تا ما امروز ياد بگيريم؟ 
مى‌گوييم پيغمبر چنين چيزى نگفته، لازم هم نبوده بگويد ولى پيغمبر چيزى گفته كه اگر بخواهيم به آن عمل كنيم بايد اين مقدمه را هم انجام بدهيم، چون روح اين حكم 
آن است.
*مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى؛ ج‏21؛ ص329- با ویرایش

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