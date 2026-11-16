مقام قدسی فاطمه (س) و مسئله «فدک»

يادم هست از وقتى بچه بودم گاهى مى‌ديدم بعضى افراد برايشان يك شبهه پيدا مى‏‌شود كه چرا حضرت زهرا(س) با آن مقام عصمت و قداست رفت در مسجد پيغمبر و از مسئله فدك دفاع كرد، در حالى كه آنها كسانى بودند كه:

«وَ يُطْعِمونَ‌ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكيناً وَ يَتيماً وَ اسيراً. انَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَه‏ »

(انسان:8 و 9)

يا على‌(ع) خودش مى‏ فرماید:

«وَ ما اصْنَعُ بِفَدَكٍ وَ غَيْرِ فَدَكٍ؛ مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ (نهج‌البلاغه، نامه 45) ‏ و به قول

شاعر فارسى:

آن كه رست از جهان فدك چه كند

آن كه جست از جهت فلك چه كند

بعد رسيدم به اينجا كه دو مسئله است:

رفتن دنبال حق مغصوب براى نجات دادن حق، يك مسئله است، يك ارزش بسيار عالى اسلامى و انسانى است و رفتن براى اينكه گرسنه مانده‏‌ام، مى‏‌خواهم شكمم را سير كنم كه صرفاً انگيزه حيوانى داشته باشد مسئله ديگرى است.اگر صرفاً مسئله سير شدن شكم باشد بله مسئله مهمى نيست.

چنين انسان‌هايى كه در حالى كه گرسنه هستند آنچه دارند به ديگران مى‏‌دهند آنجا هم مى‌گفتند مال

ديگران است...

گاه من مال و ثروت دارم، ايثار مى‌كنم، حق خودم را خودم مى‌‏دهم و به ديگرى ايثار مى‏‌‌كنم؛ ارزش اين كار

[محفوظ است.]

يك وقت حق من را ديگرى به زور مى‌گيرد، اينجا اگر حقم را نگيرم ضد‌ارزش است، اگر بگيرم ارزش است.

دنبال حق رفتن‌، ارزش است..

*مجموعه‏ آثاراستاد شهيد مطهرى، ج‏24، ص: 360-با ویرایش