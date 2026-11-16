چرا گاهی نوجوانی که در محیطی مذهبی رشد کرده، با وجود آشنایی با نماز و اهمیت آن، تمایل چندانی به خواندن نماز ندارد؟

خبرگزاری فارس: واقعیت این است که نوجوان امروز با نوجوان نسل‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد. او در فضایی رشد می‌کند که سرعت انتقال اطلاعات بالاست، شبکه‌های اجتماعی بخش مهمی از زندگی‌اش را تشکیل می‌دهند.

بنابراین، روش‌های سنتیِ صرفاً دستوری، تذکرهای مکرر، سرزنش و اجبار، لزوماً نمی‌توانند در او علاقه پایدار به نماز ایجاد کنند.

هدف اصلی تربیت دینی نباید صرفاً نمازخوان کردن ظاهری نوجوان باشد؛ بلکه باید به پرورش نوجوانی منجر شود که چرایی نماز را بفهمد، با خدا ارتباط عاطفی برقرار کند و با انتخاب و باور شخصی به سمت نماز برود.

راه‌های رفته را دوباره پیاده نروید!

پیش از ارائه راهکار، باید نوجوان را بشناسیم. بسیاری از روش‌های ناموفق تربیتی نه به‌دلیل ضعف اعتقادات نوجوان، بلکه به‌دلیل نادیده‌گرفتن ویژگی‌های روان‌شناختی او اتفاق می‌افتند.

۱. نیاز به استقلال و انتخاب

یکی از ویژگی‌های مهم دوران نوجوانی، شکل‌گیری هویت مستقل است. نوجوان می‌خواهد احساس کند که خودش فکر می‌کند، خودش تصمیم می‌گیرد و صرفاً مجری خواسته‌های دیگران نیست. از منظر روان‌شناسی خودتعیین‌گری، سه نیاز اساسی در انگیزش انسان نقش دارند:

- خودمختاری: احساس داشتن حق انتخاب و اختیار.

- شایستگی: احساس توانایی و موفقیت در انجام کارها.

- ارتباط: احساس تعلق، محبت و پذیرفته‌شدن.

با «بخوان، بخوان» درست نمی‌شود!

اگر نماز در ذهن نوجوان به معنای اجبار، کنترل و اطاعت بدون فهم باشد، ممکن است در برابر آن مقاومت کند.

راهکار: به‌جای دستوردادن، فرصت انتخاب و مشارکت ایجاد کنیم. مثلاً به‌جای اینکه بگوییم «بلند شو نمازت را بخوان»، بگوییم: «دوست داری برای نمازت چه برنامه‌ای داشته باشی که هم به کارهایت برسی و هم ارتباطت با خدا حفظ شود؟»

۲. شاخک‌های نوجوان به قضاوت حساس است!

نوجوان به‌شدت نسبت به قضاوت دیگران حساس است. اگر احساس کند به‌دلیل نماز نخواندن تحقیر می‌شود یا ارزش او در خانواده و جامعه به میزان مذهبی بودنش وابسته است، ممکن است از فضای دینی فاصله بگیرد. در واقع والدین نباید با نماز‌ نخواندن او را تحقیر

کنند.

راهکار این است که شخصیت نوجوان را از رفتار او جدا کنیم. حتی اگر نماز نمی‌خواند، محبت، احترام و رابطه صمیمانه با او نباید کاهش پیدا کند تا همین محبت بعدها زمینه‌ساز تغییر رفتارش شود.

۳. نوجوان را با دوستش بشناس!

در دوران نوجوانی، دوستان در شکل‌گیری رفتارها، ارزش‌ها و سبک زندگی نقش مهمی دارند.

اگر نماز در ذهن نوجوان با افراد شاد، موفق، خوش‌برخورد و محبوب همراه باشد، احتمال نگرش مثبت به آن افزایش پیدا می‌کند.

برعکس، اگر نماز را فقط در قالب افرادی خشک، سخت‌گیر و سرزنش‌گر تجربه کند، ممکن است نسبت به آن احساس منفی پیدا کند.

راهکار ایجاد جمع‌های دوستانه نماز است. همچنین فعالیت‌های گروهی معنوی، اردوهای فرهنگی‌ و... حتی رفت‌وآمد با خانواده‌هایی که نشاط مؤمنانه دارند.

۴. نیاز به معنا و پاسخ به پرسش‌های عمیق

نوجوان امروز ممکن است بپرسد:

- چرا باید روزی چند بار نماز بخوانم؟

- خدا که همه‌جا حضور دارد، چرا باید رو به قبله بایستم؟

- اگر خدا از حال من خبر دارد، چرا باید با او حرف بزنم؟

- چرا بعضی افراد نماز می‌خوانند اما رفتار خوبی ندارند؟

- اگر گاهی حوصله نماز ندارم، آیا ایمانم ضعیف است؟

این پرسش‌ها لزوماً نشانه ضعف ایمان نیستند؛ بلکه می‌توانند بخشی از فرآیند رشد فکری و شکل‌گیری هویت دینی باشند.

راهکار: به جای سرکوب پرسش‌ها، آنها را فرصتی برای گفت‌وگو، تفکر و تعمیق باور دینی بدانیم. حتی این فرصتی برای خود والدین است تا اعتقادات‌شان را از منبع درست، قوی‌تر کنند و پاسخ شبهات را پیدا نمایند.