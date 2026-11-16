شهرکرد- خبرنگار کیهان:

بانوی هنرمند چهارمحال‌و‌بختیاری در بخش مجموعه عکس نوزدهمین سوگواره بین‌المللی مهر محرم در سمنان به مقام دوم دست یافت.

مریم آل‌مؤمن در این سوگواره با مجموعه عکسی با عنوان «ارادت ایل در زاگرس» به رقابت با دیگر آثار شرکت‌کننده پرداخت که در پایان رأی موافق داوران را برای کسب عنوان برگزیده به‌دست آورد.

بنا به اعلام این دبیرخانه در مجموع پنج هزار و ۲۹۴ اثر از عکاسان داخلی و ۱۲ کشور جهان در این رویداد شرکت کرده بودند که پس از انجام مراحل داوری، آثار برتر عکاسی در بخش‌های تک‌عکس استان سمنان، تک‌عکس ملی، تک‌عکس بین‌المللی و مجموعه عکس ملی در نمایشگاهی با همین عنوان در مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان در معرض دید علاقه‌مندان به هنر عاشورایی قرار گرفت.

این سوگواره در دوره نوزدهم با موضوعات و محورهای اصلی قائد شهید امت و مقاومت حسینی، هیئت خانگی و تربیت حسینی، مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی، ایران صحن امام رضا(ع) و منتظران حسینی و راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی و با هدف جلب مشارکت عموم مردم برای تولید و نشر محتوای عاشورایی در فضای مجازی و بهره‌گیری از ظرفیت مردمی با ایجاد پویش تولید محتوای دیجیتال عمومی و حرفه‌ای برگزار شد.