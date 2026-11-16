پوستر پنجمین جایزه ملی داستان حماسی رونمایی شد

مشهد‌- خبرنگار کیهان‌:

پوستر پنجمین جایزه ملی داستان حماسی طی مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی در مشهد رونمایی شد.

استاندار خراسان رضوی در این آیین با تأکید بر ضرورت ایفای نقش فرهنگی این استان در حوزه تمدنی خراسان، خواستار برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه و صدور خدمات فرهنگی به کشورهای این حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و ادبی مشترک به‌ویژه شاهنامه و فردوسی شد.

غلامحسین مظفری با اشاره به مسئولیت فرهنگی ویژه خراسان رضوی در حوزه تمدنی خراسان اظهار کرد: این استان علاوه‌بر مسئولیت‌هایی که در سطح منطقه‌ای برعهده‌ دارد، می‌تواند به کشور و کشورهای منطقه خدمات فرهنگی ارائه کند و همان‌طور که در حوزه اقتصادی به‌دنبال صدور خدمات فنی و مهندسی هستیم، باید در حوزه فرهنگ نیز به صدور خدمات فرهنگی توجه داشته باشیم.

وی بیان کرد: ظرفیت فرهنگی خراسان رضوی بسیار گسترده است و حتی اگر زمان و انرژی کافی اختصاص دهیم و همه دستگاه‌ها را بسیج کنیم، باز هم نمی‌توانیم به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای این حوزه باشیم؛ از این‌رو باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی، بیشتر از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه جایزه ملی داستان حماسی و فعالیت‌های برگرفته از شاهنامه می‌تواند محور مناسبی برای توسعه این اقدامات باشد، افزود: در کنار برگزاری این رویداد باید به‌صورت جدی بررسی کنیم که تاکنون در حوزه فردوسی چه اقداماتی انجام داده‌ایم و چه کارهایی باید در ادامه انجام شود.

وی گفت: به‌نظر می‌رسد هم‌زمان محدودی در اختیار داریم و هم اقدامات زیادی پیش‌رو است؛ بنابراین لازم است در چند نشست متوالی با حضور گروه‌های مختلف، درباره این موضوع گفت‌وگو کنیم و پس از روشن شدن ابعاد کار، تقسیم وظایف مشخصی داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: جلساتی که تاکنون برگزار شده از جمله نشست‌های مرتبط با فردوسی در موزه، اقدامات مناسبی برای شروع این مسیر بوده و ستاد توسعه فردوسی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است؛ اما باید این روند با جدیت بیشتری ادامه یابد و تقسیم کار میان مجموعه‌های مختلف دقیق‌تر و روشن‌تر شود.

مظفری همچنین از فراهم شدن ظرفیت ویژه برای پیگیری طرح‌های فرهنگی در سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد و گفت: در هفته‌های اخیر با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار و درباره برخی طرح‌های فرهنگی استان گفت‌وگو کرده‌ام. ایشان نیز پیگیر موضوعاتی از جمله طرح باغ مفاخر بوده‌اند و برای حمایت مالی از این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: در واقع، امروز امکان ویژه‌ای برای پیگیری مسائل فرهنگی استان در این سازمان فراهم شده است و باید از این فرصت استفاده کنیم. شخصاً نیز با وجود مسئولیت‌های اجرائی و اداری، علاقه‌مندم در این زمینه اقدامی مؤثر انجام و بخشی از خلأهای موجود برطرف شود.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی نیز در این آیین با اشاره به دریافت حدود ۸۰۰ اثر در چهارمین دوره جایزه ملی داستان حماسی از مشارکت نویسندگانی از ۳۰ استان کشور در چهار دوره این رویداد خبر داد.

مجید عسگری گفت: تاکنون بیش از هزار نویسنده با دبیرخانه جایزه ملی داستان حماسی ارتباط داشته‌اند و در دو سال اخیر نیز بیش از ۳۰ اثر داستانی و رمان با محوریت حماسه و اقتباس از شاهنامه منتشر شده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری دبیرخانه هنر حماسی در حوزه هنری خراسان رضوی اظهار کرد: حوزه هنری این استان با توجه به پیشینه فرهنگی و زیست‌بوم خراسان بزرگ از گذشته در زمینه حماسه و شعر حماسی فعالیت داشته است.

عسگری ادامه داد: در شش تا هفت سال گذشته نیز با هدف جبران خلأهای موجود در زمینه معرفی فردوسی و ترویج شاهنامه، دبیرخانه هنر حماسی تشکیل شد و مجموعه‌ای از فعالیت‌های ادبی و هنری در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.به گفته وی نمایش‌هایی از جمله هیولاکُش و رؤیای حصیر در این مجموعه تولید شده‌اند و در کنار آن‌ها، کلیپ‌ها و آثار متنوع دیگری با محوریت شاهنامه و هنر حماسی شکل گرفته است. همچنین توسعه فعالیت‌های نمایشی همچنان در دستور کار حوزه هنری قرار دارد و برای اجرای یک نمایش جدید با موضوع شاهنامه نیز برنامه‌ریزی شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی جایزه ملی داستان حماسی را یکی از مهم‌ترین اقدامات این مجموعه برای تقویت ادبیات داستانی حماسی عنوان کرد و افزود: شکل‌گیری این جایزه به شناسایی خلأ موجود در ادبیات کشور به‌ویژه کمبود داستان و رمان در حوزه حماسه و اقتباس از شاهنامه، بازمی‌گردد.

عسگری با اشاره به روند مشارکت نویسندگان در این رویداد گفت: در نخستین دوره ۲۲۰ اثر، در دوره دوم ۲۵۰ اثر، در دوره سوم حدود ۷۵۰ اثر و در دوره چهارم حدود ۸۰۰ اثر به دبیرخانه رسید.

وی افزود: در مجموع، بیش از هزار نویسنده از سراسر کشور با این دبیرخانه ارتباط داشته‌اند و آثار دریافتی از نویسندگان ۳۰ استان کشور نشان می‌دهد که جایزه ملی داستان حماسی توانسته است در سطح ملی برگزار شود. برگزیدگان دوره‌های مختلف نیز از استان‌هایی همچون خراسان رضوی، سمنان، چهارمحال‌و‌بختیاری، همدان و قم بوده‌اند و در کنار برگزاری این رویداد، نشست‌های تخصصی متعددی نیز با حضور فعالان این حوزه برگزار شده است.

وی انتشار آثار داستانی و رمان‌های مرتبط با این جایزه را از دیگر محورهای فعالیت حوزه هنری برشمرد و افزود: در این سال‌ها آثاری با موضوعات تاریخی، حماسی و منطقه‌ای منتشر شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مجموعه سه‌جلدی ابرشهر درباره نیشابور، اثری با موضوع قهرمانان سیستان، رمان بی‌جهان‌دل با موضوع دوره اشکانی و کتابی درباره رئیسعلی دلواری اشاره کرد.