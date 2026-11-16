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کد خبر: ۳۴۲۲۷۳
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) لرستان:

اقوام لر و عرب‌، رنگین‌کمانی از وحدت و شجاعت برای دفاع از ایران ایجاد کرده‌اند

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان: 
فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گفت: وحدت ناگسستنی اقوام لر و عرب که از ابتدای حملات جنایتکاران آمریکای وصهیونی با گسیل مردم لر به خوزستان بیش از پیش تجلی یافته است‌، جلوه‌ای از اقتدار ملی و پشتوانه نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی است که رنگین‌کمانی از وحدت و شجاعت برای دفاع از ایران اسلامی و مقابله با دشمنان صهیونیستی و استکباری ایجاد کرده است.
سرهنگ سجاد رضوانیان‌فر در دیدار با پدر معظم شهید حسن بندری، با ابلاغ سلام رزمندگان این تیپ و فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، افزود: برای ما قومیت، زبان و تفاوت‌های فرهنگی زمانی معنا و برکت دارد که در چارچوب ایران اسلامی، وحدت ملی و آرمان‌های انقلاب تعریف شود. ما یک ایران واحد، یک ملت همدل، یک پرچم، یک آرمان و یک مسیر مشترک می‌خواهیم و این همان پیامی است که مردم و نیروهای مسلح در میدان به نمایش گذاشته‌اند.
وی حضور مردم در صحنه‌، حمایت خانواده‌های معظم شهدا و وحدت اقوام ایرانی در تقویت روحیه نیروهای مسلح و ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان را سرنوشت‌ساز توصیف کرد و افزود: در کنار توان دفاعی نیروهای مسلح افتخار آفرین، آنچه به ما قوت قلب و انگیزه مضاعف می‌دهد، پشتیبانی و همراهی مردمی است که با حضور شبانه در میدان و حمایت‌های خود به رزمندگان روحیه می‌بخشند. رضوانیان‌فر با قدردانی از مردم فداکار و مقاوم شهرستان شادگان و استان خوزستان، تصریح کرد: مردم شریف شادگان و خوزستان در مدت حدود هشت‌ماه که مردم لرستان در این منطقه حضور داشته‌اند، انصافاً سنگ تمام گذاشته‌اند. همکاری، همراهی و پشتیبانی صمیمانه آنان برای ما بسیار ارزشمند است. این همدلی و وحدت، ثمره خون پاک همه شهدا، به‌ویژه شهدای بزرگواری همچون شهید حسن بندری است.
فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) لرستان خطاب به پدر شهید بندری خاطرنشان کرد: وقتی در کنار خانواده‌ای با چنین روحیه، ایمان، شجاعت و استقامتی قرار می‌گیریم، به خود می‌بالیم و برای ادامه راه شهیدان مصمم‌تر می‌شویم.
وی افزود: طبیعی است خانواده‌ای که چنین شهیدی تقدیم انقلاب کرده، فرزندانی با این روحیه و تفکر تربیت کند. انقلاب اسلامی با همین فرهنگ، ایمان و روحیه ایثارگری پابرجا مانده و دشمن نیز دقیقاً از همین ویژگی‌های خدا پسندانه ملت ایران هراس 
دارد.
رضوانیان‌فر با بیان اینکه حضور رزمندگان در جمع خانواده‌های معظم شهدا فرصتی برای تقویت روحیه و تجدید عهد با آرمان‌های شهداست، گفت:
همه این تلاش‌ها در سایه ولایت و زعامت رهبری معظم انقلاب اسلامی هدایت می‌شود و ما افتخار می‌کنیم که سربازانی جان برکف در مسیر آرمان‌های انقلاب و زیر پرچم ولایت هستیم.

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