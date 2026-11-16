تالش- خبرنگار کیهان:

در مراسمی با حضور نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تالش و مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گیلان، از سعید رهنمایی، خیّر نیک‌اندیش و مدرسه‌ساز تالشی به پاس سال‌ها تلاش و مشارکت ارزشمند در توسعه فضاهای آموزشی تجلیل شد.

سعید رهنمایی از خیّرین خوش‌نام و اثرگذار تالش است که با ساخت مدارس متعدد، گام‌های ارزشمندی در مسیر فراهم‌کردن فرصت تحصیل برای فرزندان این شهرستان برداشته است؛ اقدامی ماندگار که ثمره آن در آینده نسل‌های مختلف منطقه نمایان خواهد شد.

این خیّر مدرسه‌ساز همواره بر این باور تأکید دارد که «هیچ دانش‌آموزی در تالش نباید به‌دلیل کمبود امکانات و فضای آموزشی از تحصیل محروم بماند.»

تجلیل از چنین انسان‌هایی، تنها قدردانی از یک اقدام خیرخواهانه نیست؛ بلکه پاسداشت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و یادآوری این حقیقت است که ساخت مدرسه، در واقع ساختن آینده یک جامعه است.