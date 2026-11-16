تالش- خبرنگار کیهان:

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تالش، با حضور نماینده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، از روند اجرای پروژه‌های عمرانی بخش حویق بازدید کرد و مسائل و موانع اجرائی این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در راستای پیگیری روند اجرای طرح‌های عمرانی و تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی، کاظم رزمی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تالش، به همراه نماینده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، از تعدادی از پروژه‌های عمرانی بخش حویق بازدید کرد.

در این بازدید، روند اجرای پروژه‌های مخزن آب نصرت‌آباد، پل بالامحله پلاسی و تکمیل شبکه‌گذاری و آبرسانی به روستای خلج‌لر پلاسی مورد بررسی قرار گرفت و موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای این طرح‌ها با هدف اتخاذ تصمیمات لازم و تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها بررسی شد.