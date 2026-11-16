شهرکرد- خبرنگار کیهان:

در دیدار مسئول ارشد آب منطقه‌ای استان با رئیس‌کل دادگستری چهارمحال‌و‌بختیاری ضمن بررسی پیشرفت پروژه‌های بزرگ آب‌رسانی، بر ضرورت صیانت از منابع آبی و برخورد قانونی با تخلفات حوزه آب تأکید شد.

در ابتدای این دیدار مسلم صادقی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان با ارائه گزارشی جامع از وضعیت پروژه‌های جاری، بر رویکرد جدید این نهاد جهت مدیریت بحران کم‌آبی تأکید کرد و اظهار داشت: اولویت اصلی و هدف بنیادین سازمان در سال‌های پیش‌رو، به حداقل رساندن میزان استفاده از آب‌های زیرزمینی در سطح استان است.

وی خاطرنشان کرد: این امر مستلزم حرکت سریع به سمت بهره‌برداری از منابع آب سطحی و تکمیل پروژه‌های انتقال آب است تا فشار بر سفره‌های زیرزمینی کاهش یافته و پایداری محیط زیست استان تضمین شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در پروژه‌های استراتژیک، از طرح عظیم آب‌رسانی به بروجن سخن گفت و اعلام کرد: این پروژه با هدف پوشش‌دهی ۱۳ شهر و ۱۳ روستای استان و تأمین آب مورد نیاز جمعیت تقریبی ۴۵۶ هزار نفر در حال پیشروی است. وی همچنین به وضعیت سد باباحیدر اشاره کرد و با ارائه آماری از وضعیت عملیاتی این سد تصریح کرد: در سال گذشته، ۳۰ درصد از ظرفیت این سد با موفقیت آب‌گیری شده است که این خود گامی مهم در جهت مدیریت منابع آبی منطقه محسوب می‌شود.

در ادامه این دیدار حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدحسین حسینی رئیس‌کل دادگستری استان باقدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در حوزه توسعه زیرساخت‌های آبی، بر نقش کلیدی دستگاه قضا در حمایت از امنیت منابع آبی تأکید کرد. وی با اشاره به حساسیت موضوع کم‌آبی برای استان چهارمحال‌و‌بختیاری اظهار داشت: دستگاه قضائی استان با قاطعیت در برابر هرگونه تخلف، از جمله برداشت‌های غیرقانونی از چاه‌ها، آلودگی منابع آب و هرگونه اقدامی که منجر به آسیب به سفره‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی شود برخورد خواهد کرد.

وی افزود: پیشگیری از تخلفات همگام با اجرای پروژه‌های عمرانی، یکی از اولویت‌های حوزه عدالت است تا از هدررفت منابع آبی که دارایی ملی و حق مشترک تمام شهروندان است جلوگیری شود.