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نیروهای مسلح یمن کنترل کامل تنگه استراتژیک باب‌المندب را اعلام کردند؛ انصارالله تأکید کرد این آبراهه اکنون جز برای رژیم سعودی و حامیانش امن است.

تنگه باب‌المندب به‌عنوان یکی از چهار گذرگاه حیاتی تجارت جهانی، نقش بی‌بدیلی در امنیت انرژی و جریان کالا میان اقیانوس هند، دریای سرخ و مدیترانه ایفا می‌کند و هرگونه تغییر در معادلات کنترل آن می‌تواند الگوهای کشتیرانی، هزینه‌های بیمه دریایی و حتی ساختار قیمت‌گذاری نفت را در میان‌مدت بازتعریف کند. مطالعات ژئواستراتژیک نشان می‌دهد که وابستگی روزافزون اقتصادهای آسیایی و اروپایی به این کریدور، همراه با افزایش رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، باب‌المندب را از یک مسیر صرفاً تجاری به صحنه‌ای برای بازتنظیم موازنه قدرت تبدیل کرده است. در افق آینده، تداوم یا گسست ثبات در این تنگه نه‌تنها بر امنیت خطوط لوله جایگزین و مسیرهای جایگزین دریایی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند محرکی برای بازنگری در دکترین‌های دریایی قدرت‌های بزرگ و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید امنیتی در منطقه باشد، تحولی که ابعاد اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک آن نیازمند تحلیل دقیق و چندلایه است.

کنترل کامل و تغییر معادله

نیروهای مسلح یمن پس از شکست سنگین و کوبنده نیروهای وابسته به رژیم سعودی، کنترل کامل منطقه استراتژیک باب‌المندب را در دست گرفته‌اند. ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، تأکید کرد این پیروزی استراتژیک گامی بزرگ در نبرد است و منطقه پس از عقب‌راندن دشمن، اکنون به‌طور کامل امن شده است. حزام الاسد نیز این دستاورد را پیروزی تاریخی ملت یمن خواند و آن را شکستی برای طرح‌های نظام سعودی و حامیانش دانست که هدف‌شان سلطه بر یمن، منابع و موقعیت استراتژیک آن بود. این تحول معادلات میدانی را تغییر داده و ناکامی طرف مقابل را آشکار کرده است.

امنیت تنگه و ساکنان جنوب

الشامی تصریح کرد مردم استان‌های جنوبی هدف نیستند و تنها هدف، تأمین امنیت باب‌المندب است. ساکنان این استان‌ها اکنون در امنیت بیشتری قرار دارند. یک منبع نظامی یمنی نیز تأیید کرد عملیات نیروهای مسلح هیچ خطری برای ساکنان استان‌های جنوبی ایجاد نمی‌کند و مناطقی که عناصر وابسته به عربستان از آنجا علیه باب‌المندب حمله می‌کردند، پاکسازی شده‌اند. لقمان باراس، استاندار حضرموت، از ساکنان خواست به خانه‌های خود بازگردند و اجازه ندهند رژیم آل‌سعود از آنان سوءاستفاده کند؛ زیرا این رژیم تنها به‌دنبال منافع خود است و هیچ خیری برای شمال یا جنوب یمن نمی‌خواهد.

الشامی هشدار داد پیوستن هر کشوری به عربستان در جنگ علیه یمن قمار بی‌ملاحظه‌ای است و با عواقب نامطلوب رو‌به‌رو خواهد شد. نیروهای مسلح یمن برای مقابله با هر ائتلافی آماده‌اند و هیچ ائتلافی نمی‌تواند بر واقعیت میدانی تأثیر بگذارد. مردم یمن از یک قطره خون ریخته‌شده چشم‌پوشی نمی‌کنند و به چیزی کمتر از بازسازی کامل آنچه متجاوزان نابود کرده‌اند رضایت نخواهند داد. نشستن با عربستان بر سر میز مذاکره تنها پس از لغو محاصره و توقف دخالت در امور یمن امکان‌پذیر است. باب‌المندب اکنون جز برای آل‌سعود و حامیانش، امن است و این واقعیت میدانی تغییرناپذیر است.

فرار افسران و آشفتگی مزدوران

در حالی که صفوف مزدوران وابسته به عربستان آشفته و سردرگم بود، افسران سعودی از سه روز پیش منطقه لحج را ترک کرده و به سمت عدن‌ گریختند. الشامی این نیروها را مزدورانی توصیف کرد که عربستان پس از گرسنگی دادن مردم یمن، در ازای پول به خدمت گرفته است. یک منبع یمنی بلندپایه اعلام کرد ده‌ها هزار تن از این عناصر از نوار ساحلی نزدیک باب‌المندب، از جمله مناطق المضاربه و رأس العاره در لحج، عقب رانده شده‌اند. این پاکسازی امنیت حرکت کشتی‌ها در تنگه را تقویت می‌کند. اما این اتفاقات در پی چه وقایع دیگری رخ داد، مروری کلی می‌توان کرد: رژیم سعودی از سال ۲۰۱۵ پس از حمله نظامی، محاصره زمینی، هوائی و دریایی یمن را آغاز کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست. صنعا در تیر ۱۴۰۵ تصمیم به شکست این محاصره گرفت. عربستان فرودگاه صنعا را بمباران کرد، اما با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه شد. یمن با عقب راندن شبه‌نظامیان وابسته به ریاض، کنترل شهر بندری تاریخی المخا و منطقه استراتژیک ساحلی کهبوب را به دست آورد و شماری از جزایر استراتژیک را بازپس گرفت. این اقدامات کنترل ارتش یمن بر باب‌المندب را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

پیشروی‌های میدانی و اهداف محدود

پیشروی نیروهای مسلح به سمت عدن و عقب راندن نیروهای وابسته به عربستان در مناطق باب‌المندب، بخشی از دفاع از این تنگه است. الشامی تأکید کرد قصد پیشروی به سمت عدن وجود ندارد، اما هر پادگان یا مکانی که مزدوران برای جنگ با مردم یمن در آن جمع شوند، هدف قرار خواهد گرفت. وزارت خارجه یمن نیز اعلام کرد شکست‌های پی‌درپی عربستان نشان می‌دهد هیچ هدف خارجی در یمن محقق نخواهد شد و یمن مسیر آزادی و استقلال را به هر قیمتی ادامه می‌دهد. رژیم آل‌سعود باید به اقدامات خصمانه خود پایان دهد.

حمله پهپادی به خطوط نفتی عربستان

منابع یمنی از حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به دو ایستگاه پمپاژ نفت شماره ۵ و ۶ در خط لوله شرق به غرب عربستان در منطقه ریاض خبر دادند. این عملیات با دو فروند پهپاد با موفقیت انجام شد و اهداف محقق گردید. پیش‌تر نیز ایستگاه پمپاژ شماره ۷ همین خط لوله هدف قرار گرفته بود. این خط لوله یکی از مسیرهای استراتژیک انتقال نفت عربستان است که مناطق نفت‌خیز شرق را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ متصل می‌کند و اهمیت آن در شرایط اختلال تردد از تنگه هرمز افزایش یافته است. این حملات بخشی از پاسخ مستمر یمن به تجاوزات ریاض است.

موشک‌باران ریاض و تجمعات دشمن

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد فرودگاه ملک خالد و یک مرکز مالی در ریاض با دو موشک بالستیک هدف قرار گرفته‌اند. همچنین تجمعات نیروهای دشمن در اردوگاه «القوه» در استان لحج با شش موشک مورد حمله واقع شد. خبرنگار الجزیره از دو انفجار در شهر عدن خبر داد که مواضع دشمنان یمن را به لرزه درآورد. این عملیات‌ها نشان‌دهنده توانایی یمن در هدف قرار دادن عمق خاک عربستان و تجمعات مزدوران در خاک خود است.

بمباران غیرنظامیان و آمار تجاوزات

در مقابل، دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت ۷۵ حمله هوائی علیه یمن انجام داد. جنگنده‌های اف‌۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف، و حملات موشکی از نجران، اماکن غیرنظامی در استان‌های مأرب، الجوف، تعز، لحج و صعده را هدف قرار دادند. مجموع حملات هوائی و موشکی عربستان از آغاز تشدید تنش به ۵۰۹۵ مورد رسیده است. جنگنده‌های سعودی مناطقی در تعز، لحج، الحدیده و عمران را نیز بمباران کردند؛ از جمله مدرسه خالد بن ولید و یک جایگاه سوخت که منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان شد. این آمار واقعیت تجاوز گسترده و بی‌توجهی به جان غیرنظامیان را نشان می‌دهد.

سایر رویدادها

در پی شکست‌های سریالی رژیم سعودی و مزدوران آن در برابر انقلابیون یمن، پادشاه سعودی با صدور فرمانی سلطنتی، فهد السلمان، فرمانده نیروهای مشترک ائتلاف، را از سمت خود برکنار و فیاض الرویلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، را به‌عنوان سرپرست فرماندهی این نیروها منصوب کرد. خبرگزاری رسمی عربستان (واس) گزارش داد که بر اساس این فرمان، فیاض الرویلی علاوه‌بر مسئولیت فعلی خود، سرپرستی فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف را برعهده گرفته است.

سخنگوی ائتلاف سعودی، دیروز، از حمله پهپادی یمن به سمت ریاض خبر داد.

منابع خبری از شنیده‌شدن صدای چند انفجار در شهر ریاض، پایتخت عربستان، خبر دادند. وزارت خارجه یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پیروزی‌های استراتژیک نیرو‌های مسلح یمن، امنیت تردد کشتی‌ها را در باب‌المندب تقویت کرده و تداوم ناوبری دریایی را تضمین می‌کند. وزارت خارجه صنعا در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اقدامات خصمانه نظام سعودی شد.