منابع مطلع می‌گویند که کمیسیون اروپا قصد دارد از محل بودجه این اتحادیه، وام هنگفت 45 میلیارد یورویی اوکراین برای ادامه جنگ با روسیه اعطا کند.

این روزها بیش از 30 کشور اروپایی درگیر شدیدترین اعتراضات معیشتی هستند. این اعتراضات در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، بلژیک، آلمان و ایتالیا به درگیری و زد و خورد شدید با پلیس منجر شده است. تاکنون هزاران معترض در این کشورها بازداشت شده‌اند دولت‌های اروپایی می‌گویند پولی برای اصلاح سیاست‌های ریاضتی یا جبران مشکلات معیشتی ناشی از جنگ ایران ندارند و این در حالی است که همین دولت‌ها وقتی پای حمایت از اوکراین می‌رسد اتفاقاً بسیار دست و دل باز می‌شوند. در همین راستا نشریه «فایننشال تایمز» دیروز (دوشنبه ) از تصمیم کمیسیون اروپا برای ارائه کمک هنگفت جدید به اوکراین برای ادامه جنگ با روسیه خبر داد. به گزارش فارس این نشریه به نقل از منابع مطلع نوشت که کمیسیون اروپا قصد دارد از محل بودجه عمومی این اتحادیه، وام ۴۵ میلیارد یورویی به اوکراین اعطا کند. این منابع که نامشان فاش نشد، به فایننشال‌تایمز گفتند که قرار است چنین پیشنهادی روز چهارشنبه به اعضای اتحادیه اروپا ارائه شود. این در حالی است که روسیه بارها هشدار داده ادامه حمایت مالی و تسلیحاتی غرب از اوکراین، درگیری را طولانی‌تر کرده و مانع از حل دیپلماتیک آن می‌شود.

سرنگونی 1300 پهپاد

خبر دیگر این که وزارت دفاع روسیه دیروز از از حملات مجدد به زیرساخت‌های دو منظوره اوکراین خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت که نیروهای روسی یک کشتی حامل تدارکات نظامی و دو منظوره برای نیروهای اوکراینی را که به سمت بندر چورنومورسک در حرکت بود، هدف قرار دادند. شبکه «ریانووستی» به نقل از این بیانیه گزارش داد که یک لوکوموتیو که برای حمل تدارکات برای ارتش اوکراین استفاده می‌شد، در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن زاپروژیا منهدم شد. وزارت دفاع روسیه همچنین افزود که ۱۳۳۶ فروند هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی طی یکشنبه شب، در مناطق مختلف این کشور سرنگون شدند. به گفته این وزارتخانه، از این تعداد، ۶۰۰ پهپاد اوکراینی به سمت مسکو پرتاب شده بودند که به اهداف خود نرسیدند. «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه نیز دیروز گفت که ارتش این کشور به وارد کردن ضربات سنگین و خسارات عظیم به رژیم کی‌یف ادامه می‌دهد. این مقام روس در مورد احتمال مشارکت نمایندگان اروپایی در مذاکرات صلح اوکراین گفت: «به‌طور خاص بر سر یک قالب سه جانبه با حضور روسیه، آمریکا و اوکراین توافق شده است. نمایندگان اروپایی ابتدا باید اعتبار موضع خود در حمایت از روند مذاکرات را توضیح بدهند». از سوی دیگر، خبرگزاری «اینترفکس» نیز گزارش داد که پس از هدف قرار گرفتن پل کریمه توسط ارتش اوکراین، عبور و مرور از طریق آن متوقف شده است.

کمک 8 میلیارد یورویی

در حالی که کمیسیون اروپا آماده می‌شود که وام 45 میلیارد یورویی به اوکراین اعطا کند عصر دیروز رسانه‌ها گزارش دادند شورای اروپا نیز پرداخت 8 میلیارد یورو کمک مالی به اوکراین را تصویب کرده است. به گزارش مهر به نقل از اینترفکس، تصمیمی که روز دوشنبه توسط شورای اتحادیه اروپا اتخاذ شد، به کی‌‌یف اجازه می‌‌دهد تا در آینده‌‌ای نزدیک، مبلغی نزدیک به ۸ میلیارد یورو را در چارچوب «تسهیلات اوکراین» دریافت کند. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که حدود ۵ میلیارد یورو از این مبلغ از محل «وام حمایت از اوکراین ۲۰۲۶» تأمین خواهد شد. در این بیانیه آمده است: این بزرگ‌ترین پرداخت یک‌جای اتحادیه اروپا به اوکراین در چارچوب این تسهیلات محسوب می‌شود. در این بیانیه اعلام شده است که تأمین مالی از طریق «تسهیلات اوکراین» با هدف تقویت ثبات کلان‌ مالی اوکراین، حمایت از احیا و نوسازی این کشور، تضمین عملکرد روان دستگاه‌های دولتی و پشتیبانی از روند اصلاحات صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش این پرداخت‌‌ها به «طرح اوکراین» وابسته هستند؛ راهبردی برای احیا، بازسازی و نوسازی ملی که شامل نقشه راهی برای انجام تغییرات است و به‌‌طور کلی با اهداف اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا همسو می‌‌‌باشد.