ونزوئلا ۱۰ماه پس از کمک ترامپ مردم نه آب دارند نه برق

۱۰ ماه پس از ربایش و انتقال نیکلاس مادورو به آمریکا، به نوشته واشنگتن پست، ونزوئلا عملاً تحت کنترل آمریکا قرار گرفته است، اما زندگی مردم بهبود نیافته و بحران خدمات عمومی بدتر شده است و مردم این کشور نه آب دارند و نه برق.

در حالی که برخی ساده‌لوحانه فکر می‌کردند در صورت تغییر رژیم در ونزوئلا و افتادن حاکمیت این کشور به دستان آمریکا، همه‌چیز در این کشور گل و بلبل خواهد شد و وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت، اما تحولات ونزوئلا طی ۱۰ ماه پس از ربایش نیکولاس مادورو و همسرش به دست ترامپ نشان می‌دهد که وضعیت مردم این کشور نه‌تنها بهتر نشده، بلکه وضعیت به نوشته واشنگتن پست بسیار اسف‌بار است و مردم این کشور تحت حاکمیت آمریکا نه آب دارند و نه برق. در حالی که برخی فکر می‌کردند دولت آمریکا با ربایش مادورو به کمک مردم این کشور شتافته است، اما وقایع ۱۰ ماه گذشته در این کشور، از جمله غارت منابع نفتی این کشور، به‌خوبی نشان می‌دهد که آمریکا طی این مدت تنها به فکر غارت منابع این کشور بوده و کوچک‌ترین اهمیتی برای مردم ونزوئلا قائل نبوده است. در واقع ونزوئلای جدید را باید درس عبرتی برای جهانیان دانست. کشوری که با شعار «مردم ونزوئلا لایق زندگی بهتری هستند» مورد تجاوز قرار گرفت و رئیس‌جمهورش دزدیده شد و به دنبال آن نیویورک تایمز نوشت تحولات ونزوئلا بعد از ربایش مادورو به نمونه‌ای جدید از استعمار و امپریالیسم و از بین رفتن حق حاکمیت دولت‌ها تبدیل شده است. همین اخیراً هم نیویورک تایمز نوشته بود که دست‌کم ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ونزوئلا به خزانه‌داری آمریکا واریز شده و سرنوشت این منابع نامعلوم است. به نوشته پولیتیکو، در حالی که مردم ونزوئلا درگیر مشکلات گسترده‌ای بوده‌اند، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی مشغول غارت نفت این مردم بودند. واشنگتن پست هم در گزارش جدیدی از اوضاع نابسامان این کشور خبر داده و نوشته است: پس از گذشت ۱۰ ماه، ونزوئلا نه‌تنها روی آرامش و بهبود معیشت را ندیده، بلکه با قطعی‌های روزانه برق تا ۱۶ ساعت در برخی مناطق، تورم سرسام‌آور سه‌رقمی و موج اعتراض‌های شبانه روبه‌روست. این وضعیت دولت موقت دلسی رودریگز را وادار کرد فصل کریسمس را زودتر آغاز کند؛ اقدامی که به گفته ساکنان، تاریکی خانه‌ها را برطرف نکرده و در برخی شهرها تنها نور شب، همان تزیینات کریسمس است. اصلی‌ترین شکایت مردم ونزوئلا قطعی مکرر برق است. در برخی مناطق حتی تا ۲۴ ساعت قطعی برق وجود دارد و آب، اینترنت و آنتن تلفن همراه را هم مختل می‌کند.

واشنگتن پست در گزارش خود می‌افزاید: با روی کار آمدن دولت تحت حمایت واشنگتن در کاراکاس، اعتراض‌ها به‌شدت افزایش یافته است. آمریکا همواره مدعی بود که دولت‌های چپ در ونزوئلا باعث فقر مردم این کشور هستند، اما دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، اوضاع را بدتر کرده است. در سپتامبر (شهریور) بیش از ۱۱۰۰ اعتراض، به‌طور میانگین ۳۷ مورد در روز، ثبت شده که بالاترین رقم برای این ماه از ۲۰۰۸ است. حدود نیمی از اعتراض‌ها مربوط به قطعی برق بوده و بسیاری از تجمع‌ها شبانه و خانوادگی برگزار می‌شوند.

تورم ۳۷۶ درصدی

به گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن پست، در ونزوئلا وضعیت معیشتی وخیم است و تورم در اکتبر (مهر) گذشته به ۳۷۶.۹ درصد رسید که در بالاترین سطح جهانی قرار دارد. حقوق بازنشستگی بسیار ناچیز شده و بسیاری به کمک‌های دولتی وابسته‌اند. مردم می‌گویند کالا هست، اما پولی برای خرید کالا وجود ندارد. بحران برق حتی برنامه افزایش تولید نفت در ونزوئلا را هم محدود کرده است. شرکت جی‌ای ورنووا برای تعمیر شبکه، آغاز کار را به پرداخت اولیه ونزوئلا مشروط کرده

است.

این گزارش می‌افزاید: ده ماه پس از بازداشت نیکلاس مادورو در عملیات نظامی آمریکا، ونزوئلا با موج تازه‌ای از اعتراض‌های مردمی روبه‌رو شده است؛ اعتراض‌هایی که برخلاف دوره حکومت مادورو، این بار بیش از آنکه بر مطالبات سیاسی متمرکز باشند، از خاموشی‌های طولانی، کمبود برق، تورم افسارگسیخته و وخامت شرایط زندگی ناشی می‌شوند. با اینکه اعتراض‌ها در سراسر ونزوئلا، به‌ویژه در کاراکاس، عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده، اما به‌شدت افزایش داشته است. مردم لاستیک می‌سوزانند و جاده‌ها را می‌بندند. اپوزیسیون نیز خواستار تعیین تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری شده و «ماریا کورینا ماچادو» از کاندیداهای مخالف به ونزوئلا بازگشته تا کارزار انتخاباتی خود را پیش ببرد.

به نوشته این گزارش، ماهیت اعتراض‌ها پس از بازداشت مادورو تغییر کرده است. در ژانویه (دی)، ۸۸ درصد تجمع‌های ثبت‌شده به حقوق مدنی و سیاسی اختصاص داشت؛ از جمله تجمع برای آزادی زندانیان سیاسی و راهپیمایی حامیان دولت که خواستار بازگشت مادورو بودند. اما از ماه مارس (فروردین)، با کاهش بسیج نیروهای حامی دولت، مطالبات مربوط به خدمات عمومی و شرایط معیشتی به محور اصلی اعتراض‌ها تبدیل شد. این تغییر در حالی رخ داده که بخشی از مردم ونزوئلا پس از مداخله آمریکا انتظار بهبود سریع شرایط را داشتند، اما به گفته ساکنان، زندگی روزمره نه‌تنها بهتر نشده، بلکه در برخی موارد دشوارتر نیز شده است. تورم بسیار بالا قدرت خرید مردم را کاهش داده است. در پایان این گزارش آمده است: بحران برق و معیشت نشان می‌دهد که تغییر در ساختار سیاسی ونزوئلا به‌تنهایی نتوانسته مشکلات انباشته‌شده کشور را برطرف کند. در شرایطی که واشنگتن بر احیای صنعت نفت متمرکز است، شهروندان همچنان خواستار ابتدایی‌ترین خدمات عمومی و پاسخ‌گویی نهادهای دولتی هستند.