گزارش خواندنی فارن افرز درباره بیزاری مردم آمریکا از اسرائیل

سرویس خارجی-

وبگاه «فارن افرز» از تغییر نگاه مردم آمریکا به رژیم صهیونیستی خبر داده و نوشته است اسرائیل حمایت افکار عمومی مردم آمریکا را از دست داده است و اگر این روند ادامه داشته باشد اسرائیل بدون حمایت آمریکا برای ادامه حیات با دشواری جدی روبه‌رو خواهد شد.

شکست ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر باعث توجه دوباره رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی به موضوع رابطه ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و تأثیرات مخرب آن شده است. طی این مدت مقامات دولت ترامپ، جمهوری‌خواهان و حتی نظرسنجی‌ها به وضوح بیان کرده‌اند که علت شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر جنگ‌افروزی ترامپ علیه ایران و نفرت مردم آمریکا از رژیم صهیونیستی بوده است. حمایت بی‌چون و چرای دولت ترامپ از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه باعث شد که مردم آمریکا با رأی دادن به حزب رقیب و همچنین انتخاب چند مسلمان

ضد صهیونیست به‌عنوان سناتور، نماینده و همچنین فرماندار ترامپ را تنبیه کنند. رسانه آمریکایی آکسیوس هم در گزارشی به نفرت نسل جوان آمریکا از رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشته است: جوانان آمریکایی دیگر مانند نسل‌های گذشته به سیاست خارجی نگاه نمی‌کنند. آکسیوس می‌نویسد: در حوزه سیاست خارجی نظرسنجی گالوپ در ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ (8 اسفند 1404) نشان داد ۵۳ درصد آمریکایی‌های ۱۸ تا ۳۴ ساله با فلسطینی‌ها همدلی بیشتری دارند؛ در حالی ‌که ۲۳ درصد همین گروه، اسرائیلی‌ها را ترجیح می‌دهند.

نشریه فارن افرز هم در مقاله‌ای تحت عنوان «‌اسرائیل در حال از دست دادن آمریکا است» نوشته است: سیاستمداران آمریکایی به این واقعیت پی برده‌اند که افکار عمومی این کشور دیگر نگاه مثبتی به اسرائیل ندارد. در سوم نوامبر (12 آبان)، هم‌زمان با حضور آمریکایی‌ها در پای صندوق‌های رأی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهارنظری غیرمنتظره اعلام کرد که آمریکا تا پایان سال جاری میلادی ارسال کمک‌های مالی به اسرائیل را متوقف خواهد کرد؛ کمک‌هایی که ارزش آن سالانه حدود چهار میلیارد دلار برآورد می‌شود. در همان شب، دموکرات‌ها که بسیاری از آن‌ها با لحنی صریح‌تر از گذشته از اقدامات اسرائیل انتقاد می‌کنند، در انتخابات پیروز شدند و کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست گرفتند.

رابطه‌ای رو به پایان

نویسنده این مقاله می‌افزاید: «رابطه استثنایی» میان آمریکا و اسرائیل، رابطه‌ای که در چارچوب آن با اسرائیل متفاوت از هر متحد یا شریک دیگر آمریکا رفتار می‌شود، در حال پایان یافتن است. هیچ دولت دیگری از چنین آزادی عمل گسترده و حمایت بی‌قیدوشرطی برخوردار نیست که آمریکا در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد. حمایت آمریکا از اسرائیل، علاوه‌بر آسیب مستقیم به فلسطینی‌ها، رفتارهای بی‌محابای اسرائیل و محاسبات راهبردی مشکوک این رژیم را نیز تشویق می‌کند. پیامدهای این چک سفید امضا کاملاً آشکار است. طی سه سال گذشته، ده‌ها هزار فلسطینی در غزه کشته شده‌اند، روند دستیابی به صلح و بازسازی نوار غزه متوقف شده، الحاق کرانه باختری با سرعتی بی‌سابقه ادامه یافته و آمریکا درگیر جنگی نامحبوب در خاورمیانه شده است که ظاهراً پایانی برای آن متصور نیست. از سوی دیگر، اسرائیل نه‌تنها در مقایسه با ششم اکتبر ۲۰۲۳ امنیت بیشتری ندارد، بلکه بدون تردید بیش از گذشته در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است. به نوشته فارن افرز این تحول اجتناب‌ناپذیر است و اسرائیل و حامیانش کار چندانی برای جلوگیری از آن نمی‌توانند انجام دهند.

حتی یک اعتراض

این مقاله می‌افزاید: ترامپ که به نظر می‌رسد از زورگویی به متحدان و شرکای آمریکا لذت می‌برد، همچنان همان رویکرد دیرینه و استثنایی ایالات متحده در قبال اسرائیل را حفظ کرده است. او در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد 1404) در حملات علیه ایران به اسرائیل پیوست و در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند 1404) نیز در جنگی گسترده‌تر با اسرائیل علیه ایران مشارکت کرد؛ به این ترتیب، برای نخستین‌بار وارد یک عملیات نظامی واقعاً مشترک با اسرائیل شد. ترامپ نیز مانند رؤسای‌جمهور پیش از خود، بمب‌ها، موشک‌ها و هواپیماهای جنگی را عمدتاً بدون هیچ‌گونه شرط و محدودیتی در اختیار اسرائیل قرار داده است. او و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همچنین با حمایت علنی از نامزدهای انتخاباتی، تا سطحی بی‌سابقه در نظام‌های سیاسی داخلی یکدیگر مداخله کرده‌اند. ترامپ بارها و بارها حتی در مواردی که حمایت از اسرائیل با منافع آمریکا در تضاد بوده، تسلیم خواسته‌های این رژیم شده است. جنگ سال ۲۰۲۶ علیه ایران آشکارترین نمونه این مسئله است. نتانیاهو ترامپ را متقاعد کرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران را کنار بگذارد و به جنگی بپیوندد که نه‌تنها به اهداف خود دست نیافته، بلکه بازارهای انرژی را نیز دچار آشفتگی کرده است. حتی در مواردی که دولت ترامپ اولویت‌های آمریکا را به‌روشنی مشخص کرده، تا حد زیادی از تلاش برای وادار کردن اسرائیل به پایبندی به آن‌ها خودداری کرده است. ترامپ تقریباً حتی یک اعتراض جدی نیز به اقدامات اسرائیل نکرده است؛ رویکردی که بار دیگر این برداشت دیرینه نتانیاهو را تقویت می‌کند که می‌تواند بدون پرداخت هزینه چندانی، در برابر خواسته‌های آمریکا ایستادگی کند.

سقوط اسرائیل در افکار عمومی آمریکا

به نوشته این مقاله حمایت بی‌قیدوشرط آمریکا بدترین گرایش‌های رهبران اسرائیل را تقویت می‌کند و هیچ اقدامی برای منصرف کردن آن‌ها از ادامه رویکردشان در جهت حفظ وضعیتی تقریباً دائمی از جنگ انجام نمی‌دهد. اسرائیل پس از حمله حماس در سه سال پیش، غزه، ایران، لبنان، سوریه، یمن و حتی قطر را بمباران کرده است. اگرچه اسرائیل ضرباتی به دشمنان خود وارد کرده، اما هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این جنگ‌ها امنیت بیشتری برای این رژیم به ارمغان آورده‌اند.

فارن افرز می‌افزاید: اسرائیل همچنین در نتیجه سیاست‌های تهاجمی خود، بیش از گذشته به جایگاه یک رژیم مطرود در عرصه بین‌المللی نزدیک شده و در انزوای فزاینده‌ای قرار گرفته است. حتی نزدیک‌ترین متحدان تاریخی این دولت نیز اقداماتی تنبیهی علیه آن اتخاذ کرده‌اند که تا همین پنج سال پیش غیرقابل تصور بود.

این مقاله می‌افزاید: جایگاه اسرائیل در افکار عمومی آمریکا نیز به‌شدت سقوط کرده است. بر‌اساس نظرسنجی مؤسسه پیو، ۶۰ درصد آمریکایی‌ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند؛ رقمی که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۲ درصد بود. ترامپ تاکنون با تهدید به استفاده از حق وتو و اعمال فشار بر جمهوری‌خواهان کنگره، مانع از محدود شدن حمایت آمریکا از اسرائیل از سوی کنگره شده است؛ اما او نمی‌تواند برای همیشه در برابر موج افکار عمومی آمریکا مقاومت کند. زمانی که این موج به نقطه تعیین‌کننده‌ای برسد، اسرائیلی‌ها ناچار خواهند بود با چیزی فراتر از انتقاد نزدیک‌ترین متحد و تضمین‌کننده امنیتی خود روبه‌رو شوند. به نوشته فارن افراز اگر سیاست‌های آمریکا و اسرائیل تغییر نکند، ممکن است روابط دو طرف به گسستی جدی منجر شود؛ زیرا ادامه حمایت از اسرائیل در فضای سیاسی آمریکا بیش از پیش غیرقابل دفاع خواهد شد.

به نوشته «فارن افرز» اغراق نیست اگر بگوییم آینده روابط آمریکا و اسرائیل به نوع دولتی بستگی دارد که اسرائیل طی چند ماه آینده تشکیل خواهد داد. کنار گذاشتن نتانیاهو از دولت آینده، بهترین امید برای حفظ روابط دوجانبه با آمریکا است. نتانیاهو نشان داده که نه حاضر است از مداخله در سیاست داخلی آمریکا دست بردارد و نه تمایلی دارد سیاست‌های امنیتی سخت‌گیرانه‌ای را که با افکار عمومی آمریکا در تعارض قرار گرفته‌اند، تعدیل کند. متأسفانه، بیشتر رقبای نتانیاهو برای تصدی مقام نخست‌وزیری نیز در قبال فلسطینی‌ها و خاورمیانه مواضعی تندروانه و جنگ‌طلبانه مشابه او دارند. به نظر می‌رسد اگر آن‌ها به قدرت برسند، در برابر اصلاحات بنیادین در سیاست‌های اسرائیل که می‌تواند روابط دوجانبه با آمریکا را حفظ کند، مقاومت خواهند کرد. در پایان این مقاله آمده است اگر رژیم اسرائیل مسیر خود را اصلاح نکند بدون حمایت آمریکا برای ادامه حیات با دشواری جدی روبه‌رو خواهد شد.