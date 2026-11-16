تلگرام با عراق و اردن همکاری نکرد فیلتر شد

سازمان رسانه و ارتباطات عراق از فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام در این کشور خبر داد و اداره امنیت عمومی اردن نیز از مسدودسازی تلگرام خبر داد.

عراق و اردن در اقدامی همزمان از مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خبر دادند. به گزارش منابع خبری از جمله رویترز و الجزیره، سازمان رسانه و ارتباطات عراق اعلام کرده است که دسترسی به تلگرام در این کشور مسدود می‌شود. مقام‌های عراقی عدم رعایت مقررات و ملاحظات امنیتی را از دلایل این تصمیم عنوان کرده‌اند. در اردن نیز اداره امنیت عمومی از مسدودسازی تلگرام در سراسر کشور خبر داده و مقابله با جرائم سایبری، اخاذی و انتشار محتوای غیرقانونی را از دلایل این اقدام اعلام کرده است. این تصمیم‌ها در حالی اتخاذ شده‌اند که تلگرام یکی از پیام‌رسان‌های پرکاربرد در منطقه به شمار می‌رود. همزمانی این تصمیم‌ها توجه کاربران و فعالان حوزه ارتباطات را به محدودیت‌های اینترنتی در این کشورها جلب کرده است و برخی نیز از نگرانی‌های امنیتی ناشی از تروریسم و داعش می‌گویند.