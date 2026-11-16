یک منبع در لیبی از نقشه خطرناک امارات برای آموزش صدها تروریست با هدف ایجاد ناامنی در منطقه خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از المعلومه، یک منبع سیاسی در لیبی اعلام کرد که امارات به سرکردگی زاید بن طحنون مشاور امنیت ملی این کشور با همکاری دیگر طرف‌های خارجی قصد دارد صدها عنصر تروریست را از عراق و سوریه منتقل کرده و در پایگاه‌های نظامی شرق لیبی آموزش دهد تا از آن‌ها برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در کشورهای منطقه استفاده کند. وی اضافه کرد: «عملیات انتقال این تروریست‌ها در چند مرحله انجام می‌شود و در ابتدا آن‌ها به امارات و بعد به صورت هوائی به شهر بنغازی لیبی فرستاده می‌شوند. این تروریست‌ها در پایگاه هوائی الابرق در شرق بنغازی مستقر خواهند شد. قرار است از این عناصر برای ایجاد ناامنی در کشورهایی نظیر عراق، سوریه، سودان و دیگر کشورها استفاده شود. به تازگی ۵۴ تروریست با تابعیت عراقی و ۷۴۳ تروریست با تابعیت سوری منتقل شده‌اند.»