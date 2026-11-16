ژنرال صهیونیست با شرح وضعیت بحرانی ارتش صهیونیستی درباره عواقب فاجعه‌بار هر جنگ جدیدی با ایران هشدار داد.

در حالی که رژیم صهیونیستی از زمان نبرد طوفان الاقصی در اکتبر 2023، درگیر جنگ‌های فرسایشی در جبهه‌های مختلف شده و در عین حال نتوانسته یک پیروزی و دستاورد راهبردی برای خودش رقم بزند، محافل عبری همچنان درباره وضعیت وخیم ارتش این رژیم به ویژه در سایه کمبود نیرو، خروج افسران از ارتش و افزایش فشار بر نیروهای ذخیره به دلیل فراخوان‌های طولانی و جبهه‌های جنگی متعدد هشدار می‌دهند.

واقعیت ارتش اسرائیل کاملا متفاوت از چیزی است که ادعا می‌کند

در همین راستا اسحاق برک، ژنرال برجسته صهیونیست و مسئول سابق رسیدگی به شکایات نظامیان این رژیم، تصویری از واقعیتی که ارتش اشغالگر این روزها تجربه می‌کند را ترسیم کرد: تجهیزات جنگی فرسوده، کمبود مهمات و پرسنل حرفه‌ای، شکاف‌های جدی در آمادگی عملیاتی و انبارهایی که در معرض سرقت هستند.

اسحاق برک در مقاله‌ای که در روزنامه عبری معاریو منتشر شد، نوشت: اسرائیلی‌ها اغلب احساس امنیت را بر اساس افسانه‌های قدیمی و تصویر کلیشه‌ای از یک ارتش قوی، مدرن و شکست‌ناپذیر تجربه می‌کنند. با این حال، واقعیتی که توسط داده‌های پشت صحنه تشکیلات نظامی توصیف می‌شود، تصویری تاریک و نگران‌کننده را نشان می‌دهد که نباید دست کم گرفته شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق داده‌ها و حقایق موجود در صحنه، عموم اسرائیلی‌ها نمی‌دانند که امروز واقعاً در ارتش چه می‌گذرد، به‌ویژه در سیستم‌های نگهداری و لجستیک. واقعیت آن است که وضعیت انبارهای اضطراری فاجعه‌بار است.

اسرائیل یک ارتش فرسوده و از هم پاشیده دارد

این ژنرال صهیونیست تاکید کرد که هسته اصلی بازدارندگی و قابلیت‌های واکنش اضطراری ارتش اسرائیل، در انبارهای اضطراری نهفته است. قرار بود این انبارها شامل تمام تجهیزات لازم، خودروهای جنگی، مهمات و تدارکات جنگی برای تجهیز نیروها بلافاصله پس از دریافت دستور باشند، اما واقعیت این است که آنها کاملاً ویران شده‌اند.

در ادامه این مقاله آمده است که کمبود شدید و شکاف‌های عظیمی در تجهیزات وجود دارد؛ تجهیزات موجود قدیمی، فرسوده، بی‌کیفیت و نامناسب برای نبرد توصیف می‌شوند. همچنین در سال‌های اخیر، به‌ویژه با توجه به فرسایش ناشی از جنگ سه سال گذشته، این تجهیزات به‌طور قابل‌توجهی رو به زوال رفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه‌بر آن، با کمبود نیروی انسانی به ویژه نیروی حرفه‌ای در ارتش مواجهیم و انبارهای اضطراری تقریباً عاری از افسران درجه‌دار و افسران متخصص هستند. همچنین تعداد پرسنل حرفه‌ای در سال‌های اخیر به عنوان بخشی از خصوصی‌سازی خدمات لجستیکی، اخراج یا تعداد آنها کاهش یافته است.

اسحاق برک ادامه داد: در نتیجه، دیگر کسی برای نگهداری و سرویس تجهیزات وجود ندارد و واحدها بدون جایگزین حرفه‌ای برای جبران تجربه گسترده انباشته شده در طول دهه‌ها رها شده‌اند. علاوه‌بر آن، انبارهای اضطراری از فقدان تقریباً کامل امنیت رنج می‌برند و همه می‌توانند وارد آنجا شوند.

بر اساس این مقاله، سرقت سلاح، مهمات و تجهیزات از انبارهای اضطراری، به امری عادی تبدیل شده، در حالی که هرج و مرج فراگیر، فقدان کامل حتی ابتدائی‌ترین انضباط عملیاتی را نشان می‌دهد. به این ترتیب شکاف‌های جدی در آمادگی جنگی وجود دارد و این شکاف‌ها محدود به تجهیزات و تدارکات در انبارهای اضطراری نیست، بلکه بر توانایی اساسی نیروهای میدانی نیز تاثیر می‌گذارد.

در مورد تجهیزات پزشکی و امداد و نجات هم ژنرال مذکور صهیونیست تاکید کرد که انبارها فاقد داروهای ضروری و لوازم پزشکی برای درمان مجروحان هستند، و همچنین کمبود شدید در سطح خودروها و نفربرهای زرهی که برای تخلیه مجروحان از میدان نبرد طراحی شده‌اند، وجود دارد.

وی ادامه داد: قطعات یدکی به مقدار کافی در دسترس نیست و نگهداری مناسب از مهمات ذخیره شده در سنگرها انجام نمی‌شود که منجر به هدر رفت مقادیر زیادی مهمات سبک، گلوله‌های‌تانک و گلوله‌های توپخانه می‌شود که هزینه آن صدها میلیون شِکِل از پول مالیات‌دهندگان است.

سناریوی فاجعه‌بار برای اسرائیل

در هر جنگ جدیدی با ایران

در ادامه این مقاله، به پیامدهای استراتژیک این وضعیت برای امنیت اسرائیل اشاره شده و آمده است که این پیامدها محدود به سطح حرفه‌ای در ارتش نیست، بلکه یک تهدید وجودی واقعی برای اسرائیل است. ارتش حقیقت را پنهان می‌کند و همچنان در برابر عموم طوری ظاهر می‌شود که انگار همه چیز به طور عادی پیش می‌رود، بدون اینکه مقیاس و عمق فاجعه را منعکس کند.

اسحاق برک خاطرنشان کرد: سناریوی خطرناک منطقه‌ای این است که در شرایط فعلی، ارتش اسرائیل هیچ امکان واقع‌بینانه‌ای برای محافظت از مرزهایمان ندارد، چه رسد به پیروزی در یک جنگ تمام عیار. این وضعیت می‌تواند منجر به تکرار فاجعه 7 اکتبر شود، اما این بار در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر که تمام اسرائیل را در بر می‌گیرد.

این ژنرال صهیونیست در ادامه نسبت به عواقب فاجعه بار هرگونه جنگ جدید با ایران هشدار داده و اعلام کرد که اگر آمریکا و اسرائیل حمله جدیدی علیه ایران ترتیب دهند، این به یک جنگ چند جبهه‌ای تبدیل خواهد شد و در آن زمان، اسرائیل علاوه‌بر حملات موشکی و پهپادی سنگین، خودش را در معرض حملات زمینی از چند جبهه خواهد دید. در چنین سناریویی، هزینه شکاف‌های لجستیکی و عملیاتی می‌تواند غیرقابل تحمل

باشد.

وی در پایان تاکید کرد که وضعیت فعلی یک سؤال نگران‌کننده را مطرح می‌کند: آیا اسرائیل قادر خواهد بود قبل از اینکه خیلی دیر شود، جلوی این وخامت اوضاع را بگیرد، یا هشدارها تبدیل به واقعیت خواهد شد؟