دو فروند نفتکش دیگر که با هدایت مستقیم افسران آمریکایی و پشتیبانی جنگنده‌های این کشور قصد عبور غیرقانونی از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند،

بر اثر برخورد با مین دریایی منفجر شدند تا شمار نفتکش‌های منهدم‌شده در این منطقه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به شش فروند برسد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دو فروند نفتکش که با هدایت مستقیم افسران آمریکایی و حمایت جنگنده‌های ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا تلاش کردند از مسیر غیر قانونی جنوبی عبور کنند با اصابت به مین دریایی با چندین انفجار بسیار شدید آسمان تنگه هرمز را برای ساعت‌ها روشن کردند.

نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: اقدامات تنبیهی ما پاسخی به محاصره غیر قانونی ارتش غارتگر آمریکایی و نقض مقررات ایرانی تنگه هرمز است و با نفتکش‌های متخلف به شدت برخورد می‌گردد. به مالکان شرکت‌های نفتی اخطار می‌دهیم مسیر جنوبی- آمریکایی ایجاد شده در تنگه هرمز با دیواره‌های آتشین مین گذاری شده، اعتماد به دروغ مقامات نظامی آمریکا و همکاری با آنها شما را طعمه آتش خواهد کرد.

کنترل پهپاد MQM۱۷۰ ارتش آمریکا توسط سپاه

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد: یک فروند پهپاد MQM170 متعلق به ارتش متجاوز آمریکا، طی یک عملیات موفق جنگ الکترونیک، به‌صورت سالم بر زمین نشانده شد.

نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: این پهپاد که با هدف ردیابی و شناسایی سامانه‌های پدافندی و جنگ الکترونیک در این محدوده فعالیت می‌کرد، در جنوب جزیره قشم هدف یک تهاجم الکترونیکی موفق از سوی رزمندگان نیروی دریایی سپاه قرار گرفت و پس از به‌دست‌گیری کنترل هدایت آن، به‌صورت سالم بر زمین نشانده شد. ارتش متجاوز آمریکا در جریان تجاوز نظامی خود، طیف گسترده‌ای از تجهیزات پیشرفته و جدیدش را وارد میدان کرده است؛ اما از پهپادهای چندمیلیون‌دلاری MQ9 و MQ1 گرفته تا پهپادهای MQM170 و پهپادهای انهدامی لوکاس، همگی در برابر هوشمندی، ابتکار عمل و توانمندی افسران جوان و نخبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهگیری، منهدم یا بی‌اثر می‌شوند. فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا بهتر است به‌جای تکرار ادعاهای واهی، واقعیت‌های میدان را بپذیرند و به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز احترام بگذارند.

آتش‌سوزی سومین نفتکش متخلف در تنگه هرمز در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک فروند نفتکش که سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود، هنگام عبور از مسیری غیرمجاز در شرق تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرد و دچار حریق شد.

بنا بر این اطلاعیه، این سومین نفتکش متخلف از ساعت ۲۳ روز یکشنبه است که در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شده و از حرکت بازمانده است.

به گزارش فارس، ارتش با تأکید بر اینکه تمامی شناورها موظف به تردد در مسیرهای مجاز و رعایت مقررات اعلام‌شده از سوی نیروهای مسلح ایران هستند، بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی و مالکان نفتکش‌ها هشدار داد از تردد در مسیرهای غیرمجاز و خاموش‌کردن سامانه‌های ناوبری خودداری کنند.