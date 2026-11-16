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کد خبر: ۳۴۲۲۵۸
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
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بقائی:

ملت ایران برای شکست‌ متجاوز به تقلید از روش‌های تروریستی نیاز ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: ایران برای شکست‌دادن متجاوز، نیازی ندارد به نسخه‌ای از متجاوز تبدیل شود و در زمین بازی بازنده‌ها بازی کند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به هیاهوی رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس علیه ایران، در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «از پرونده موسوم به «یخچال‌ها» در فرانسه تا ادعای ترور مقام‌های آمریکایی، با یک روایت‌سازی بدسگالانه سازمان‌یافته از سوی دستگاه رسانه‌ای و جنگ روانی رژیم صهیونیستی مواجهیم؛ کارزاری که می‌کوشد ایران را نه صرفاً تهدیدی علیه دولت‌های غربی، بلکه دشمن زندگی روزمره شهروندان عادی معرفی کند.
وی افزود: هدف روشن است: وقتی افکار عمومی آمریکا و اروپا با جنگ‌طلبی رهبرانشان همراه نیستند، باید با تولید و تزریق ترس و وحشت، آنها را به حمایت از جنگ سوق داد و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی رهبرانشان را در پوشش دفاع از امنیت شهروندان مشروعیت بخشید و همزمان، با القای تهدید ترور علیه مقامات آمریکایی، جنگ را به مسئله‌ای شخصی برای آنها تبدیل کرد.
 آمریکا و اسرائیل در تجاوز به ایران، با ترور مقامات و هدف قراردادن مردم عادی، تروریسم دولتی را به عریان‌ترین شکل به نمایش گذاشتند. ایران اما با مقاومت و دفاع مشروع خود پاسخ محکمی داده و می‌دهد؛ نه نیازی به تقلید از دشمنانش دارد و نه علاقه‌ای به اختلال در زندگی شهروندان عادی که خود قربانی تصمیم‌های غلط رهبران بی‌مسئولیتشان شده‌اند.
بقایی بیان کرد: فرار و مخفی شدن مقامات آمریکایی در مخفی‌گاه‌های نظامی درحالی‌که تا دیروز مدعی پیروزی در جنگ بودند با هدف جلب ترحم مردمی است که از دروغ‌گویی رهبرانشان و تبدیل دولت آمریکا به مجری اولویت‌های رژیم اسرائیل خشمگین‌اند.
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: فروپاشی عصبی و ترس فزاینده آنان با هیچ ترفندی برطرف نخواهد شد. ایران برای شکست‌دادن متجاوز، نیازی ندارد به نسخه‌ای از متجاوز تبدیل شود و در زمین بازی بازنده‌ها بازی کند.

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