نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه یکی از تلاش‌های دشمن این است که شکست‌های خود را پیروزی جلوه دهد و پیروزی‌های ملت ایران را پنهان کند، گفت: نباید اجازه داد تبلیغات دشمن و جریان استکبار، امید و نشاط ناشی از پیروزی‌های ملت را تحت‌تأثیر قرار دهد.

حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی در آیین اختتامیه چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه پاسداران که در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، در ابتدای سخنان خود از همه افرادی که در برگزاری اجلاس‌های نماز در نیروهای مختلف سپاه و سازمان بسیج، در سطح شهرستان‌ها، استان‌ها و مجموعه‌های مختلف سپاه تلاش کردند، قدردانی کرد.

وی نماز را عامل حیات طیبه انسان و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تربیت انسان‌های مقاوم و اقتدارآفرین دانست و گفت: نماز تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه ظرفیت بزرگی برای ساختن انسان، تقویت روحیه مقاومت و زنده نگه داشتن جامعه دارد.

گفتمان مقاومت در نماز ریشه دارد

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به اینکه دو رکن اساسی دین، بندگی و فرمانبری انحصاری از خداوند و مبارزه با دشمنان خداست، افزود: هر دو رکن در نماز تجلی پیدا می‌کند. در عبارت «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» پیمان بندگی و در آیات بعدی سوره حمد، یعنی «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» و «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»، هم مسیر ولایت و هم بیزاری از دشمنان خدا مورد تأکید قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: ما در نماز مقاومت را می‌آموزیم. اگر امروز امت اسلامی و مردم ایران در برابر جبهه استکبار ایستادگی می‌کنند، ریشه این مقاومت در پیوند با خداوند است که در نماز تقویت می‌شود. دشمن ممکن است قدرت و ابزار حمله داشته باشد، اما آنچه به ما توان ایستادگی می‌دهد، ارتباط با خداست.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به اینکه نماز انسان را به درک عظمت خداوند می‌رساند، خاطرنشان کرد: کسی که خدا را بزرگ می‌بیند، غیر خدا را کوچک می‌شمارد. امیرالمؤمنین(ع) نیز در توصیف متقین به همین حقیقت اشاره می‌کنند که وقتی عظمت خداوند در جان انسان جای بگیرد، دیگر قدرت‌های غیرالهی در نگاه او کوچک خواهند شد.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با تأکید بر نقش نماز در اقتدار نیروهای مسلح اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سنگر خط مقدم انقلاب قرار دارد، اقامه نماز را بخشی از گفتمان اقتدارآفرینی می‌داند. قدرت ما تنها به موشک‌ها و تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه باید دید چه عاملی به این تجهیزات کارآمدی می‌بخشد و چه چیزی موجب می‌شود موشک‌های ما از لایه‌های مختلف پدافندی دشمن عبور کنند و به هدف برسند.

جامعه ایران جبهه استکبار را متحیر کرده است

وی با اشاره به ناکامی دشمن در برابر توان دفاعی ایران گفت: ما در نماز بندگی خدا را به دست می‌آوریم و خداوند به ما آموخته است که بنده او، بنده هیچ قدرت دیگری نمی‌شود. از همین رو، دشمن باید بداند آرزوی بازگرداندن سلطه بر ملت مؤمن و تربیت‌شده مکتب اهل‌بیت(ع) را به گور خواهد برد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با بیان اینکه نماز تنها به انسان فردی حیات نمی‌بخشد، بلکه جامعه را نیز زنده می‌کند، عنوان کرد: نماز برای یک امت نیز حیات طیبه به ارمغان می‌آورد. امروز جامعه ایران به سطحی از رشد و ایستادگی رسیده که توانسته جبهه استکبار را متحیر کند. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه امید و نشاط در جامعه افزود: اجازه ندهید تبلیغات دشمن و جریان استکبار، امید و نشاط ناشی از پیروزی‌های ملت را تحت‌تأثیر قرار دهد. یکی از تلاش‌های دشمن این است که شکست‌های خود را پیروزی جلوه دهد و پیروزی‌های ملت ایران را پنهان کند. وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات جهانی گفت: ما امروز به برکت ایمان و توکل به خداوند، در جایگاهی از قدرت قرار گرفته‌ایم که دشمنان را متحیر کرده است. کسی که به خدا توکل دارد و می‌داند پروردگارش با اوست، شکست‌ناپذیر خواهد بود.

خداوند پس از شهادت امام شهید

دو نعمت بزرگ به ملت ایران عطا کرد

نماینده ولی‌فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت رهبر انقلاب، از دو نعمت بزرگ الهی برای ملت ایران سخن گفت و بیان کرد: خداوند پس از شهادت امام شهید، دو نعمت بزرگ به ملت ایران عطا کرد که نخستین آن، مبعوث شدن و حضور آگاهانه مردم در صحنه

بود.

وی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و صحنه‌های دفاع از انقلاب افزود: در شرایطی که برخی به دلیل آلودگی هوا و تهدیدات موجود، مردم را از حضور در اجتماعات بازمی‌داشتند، ملت ایران با وجود مشکلات و تهدیدها به میدان آمدند. این حضور، نعمتی الهی و نتیجه اراده خداوند در تحول دل‌های مردم و ایجاد وحدت و انسجام بود.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با هشدار نسبت به تلاش‌ها برای خدشه‌دار کردن وحدت ملی تصریح کرد: هرکس بخواهد انسجام این ملت مبعوث‌ را که یکپارچه و هم‌صدا در برابر استکبار ایستاده‌اند، بشکند، قطعاً خیانت کرده و مورد نفرت مردم قرار خواهد گرفت.

وی دومین نعمت الهی را انتخاب رهبری جدید دانست و با اشاره به واکنش دشمنان به این انتخاب اظهار داشت: انتخاب رهبر جدید، قلب ملت ایران را شاد و دشمن را عصبانی کرد. رئیس‌جمهور آمریکا کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن، این انتخاب را نگران‌کننده توصیف کرد و همین واکنش نشان داد که این انتخاب تا چه اندازه برای دشمنان اهمیت داشته است. نماینده ولی‌فقیه در سپاه همچنین با اشاره به اظهارات یکی از سیاستمداران رژیم صهیونیستی درباره رهبر جدید انقلاب گفت: یکی از مقامات این رژیم اعتراف کرده بود که خامنه‌ای تغییر نکرده است. امروز نیز همه باید بدانند که رهبر مقتدر، توانمند و حکیم انقلاب در حال فرماندهی است و همه ارکان نظام، به‌ویژه نیروهای مسلح، با تمام وجود برای سربازی و تبعیت از ایشان آمادگی دارند.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به روحیه و ایستادگی رهبر جدید انقلاب خاطرنشان کرد: ایشان از مکتب اهل‌بیت(ع) آموخته‌اند که حتی در اوج مصیبت و داغ عزیزان نیز نباید فریاد و رسالت را فراموش کرد. همان‌گونه که حضرت زهرا(س) در عین عزاداری برای پیامبر اکرم(ص)،‌گریه‌ای همراه با فریاد و حرکت و جهاد داشتند.