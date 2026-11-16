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کد خبر: ۳۴۲۲۵۶
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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قالیباف:

بدون تحقق حاکمیت لبنان آرامش به منطقه بازنمی‌گردد

رئیس‌مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رئیس‌مجلس لبنان گفت: بدون پایان جنگ در لبنان و تحقق حاکمیت لبنان بر سرزمین‌های این کشور، بازگشت آرامش به منطقه محقق نمی‌شود.
محمدباقر قالیباف و نبیه بری، رؤسای مجالس ایران و لبنان عصر دوشنبه در تماسی تلفنی درباره تحولات بین‌المللی و دوجانبه گفت‌وگو کردند.
در این گفت‌وگو رئیس‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش اساسی آقای بری در انسجام جامعه لبنان، گفت: جمهوری اسلامی در پیگیری مطالبات و شروط خود در روند مذاکرات، به موضوع لبنان توجه ویژه دارد.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: از دید ما، بدون پایان جنگ در لبنان و تحقق حاکمیت لبنان بر سرزمین‌های این کشور، بازگشت آرامش به منطقه محقق نمی‌شود.
نبیه بری نیز در این گفت‌وگو، ضمن اشاره به قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل، بر عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از سرزمین لبنان تأکید کرد.

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