آمریکا به دنبال محاصره ایران است نه توافق با ایران

آخرین تحولات میدانی در روز دویست ‌و شصت ‌و دوم جنگ به ما می‌گوید رزمندگان اسلام موفق شدند در این روز کنترل یک پهپاد MQm-۱۷۰ ارتش تروریستی آمریکا را به دست بگیرند و آن را موفق به زمین بنشانند. این چهارمین پهپاد از این نوع است که به دست فرماندهی جنگ الکترونیک و پهپاد نیروی دریایی سپاه و هشتمین پهپادی است که توسط پدافند سپاه در محدوده تنگه هرمز، به‌صورت سالم شکار شده است. این پهپاد که با هدف ردیابی و شناسایی سامانه‌های پدافندی و جنگ الکترونیک در این محدوده فعالیت می‌کرد، در جنوب جزیره قشم هدف یک تهاجم الکترونیکی موفق از سوی رزمندگان نیروی دریایی سپاه قرار گرفت و پس از به‌دست‌گیری کنترل هدایت آن، به‌صورت سالم بر زمین نشانده شد.

هم‌زمان با این موفقیت هوایی، در دریا نیز دست‌کم سه کشتی متخلف هدف قرار گرفت. ابتدا دو نفتکش در تنگه هرمز با مین برخورد کردند و پس از چندین انفجار دچار آتش‌سوزی مهیبی شدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای که برای این رخداد منتشر کرد؛ آورد: «دو فروند نفتکش که با هدایت مستقیم افسران آمریکایی و حمایت جنگنده‌های ارتش متجاوز و غارتگر آمریکا تلاش کردند از مسیر غیرقانونی جنوبی عبور کنند، با اصابت به مین دریایی با چندین انفجار بسیار شدید آسمان تنگه هرمز را برای ساعت‌ها روشن کردند.» نیروی دریایی سپاه به مالکان شرکت‌های نفتی اخطار داد که مسیر جنوبی-آمریکایی ایجادشده در تنگه هرمز با دیواره‌های آتشین مین‌گذاری شده، و اعتماد به دروغ مقامات نظامی آمریکا و همکاری با آن‌ها شما را طعمه آتش خواهد کرد.

ساعاتی پس از این انفجار دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز از اصابت یک کشتی دیگر با مین‌های دریایی خبر دادند. بنابر اطلاعیه ارتش «یک نفت‌کش متخلف دیگر، در پی برخورد با مین دریایی در محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز، دچار آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند. خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و ورود غیرمجاز به مناطق ممنوعه و ناامن دریایی، شناورهای متخلف را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.»

اراده محکم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حفظ حاکمیت کشورمان بر تنگه هرمز باعث شده است تا میزان تخلفات در این تنگه به نصف برسد. براساس داده‌های منتشرشده در دراپ‌سایت، میانگین هفت‌روزه این جریان از حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز در اواخر اکتبر به ۶.۵ میلیون بشکه در روز در اواسط نوامبر رسیده است. این رقم حدود ۶۰ درصد کمتر از میزان معمول ۱۵ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ است.

هیچ مسیری نمی‌تواند جایگزین تنگه هرمز شود

«هیچ مسیری نمی‌تواند جایگزین تنگه هرمز شود»؛ این جمله‌ای است که محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر قطر در یک سخنرانی درباره روابط منطقه‌ای و امنیت خلیج فارس بیان کرد. او در سخنانش به موضوع مسیرهای جایگزین صادرات انرژی در کشورهای خلیج فارس پرداخت و گفت کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی درباره ایجاد مسیرهای متفاوت برای انتقال انرژی به خارج از خلیج فارس صحبت می‌کنند.

نخست‌وزیر قطر با اشاره به ویژگی متفاوت صادرات انرژی این کشور توضیح داد که محصول اصلی قطر، گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) است و به همین دلیل، شرایط این کشور با دیگر تولیدکنندگان منطقه تفاوت دارد. وی تأکید کرد که مسیرهای جایگزین نمی‌توانند برای قطر جایگزین تنگه هرمز شوند و افزود: «برای ما، چنین مسیری هرگز نمی‌تواند جایگزین تنگه باشد؛ بنابراین تنگه هرمز همچنان شریان حیاتی اصلی باقی خواهد ماند.»

نشریه آمریکایی فارن‌پالیسی نیز مانند نخست‌وزیر قطر در گزارشی به اهمیت تنگه هرمز در انتقال انرژی جهان اشاره کرد و نوشت هر توافقی برای پایان جنگ باید تکلیف نظام کشتیرانی و مدیریت این گذرگاه را مشخص کند. در این گزارش، جیمز کراسکا، استاد حقوق دریایی کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا، پیشنهاد کرده است ایران و عمان در مرکز سازوکار مشترک مدیریت تنگه قرار گیرند و قدرت‌هایی مانند چین، آمریکا و اروپا نیز از آن حمایت کنند.

در دویست‌وشصت‌ودومین روز جنگ به نظر می‌رسد تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی کم‌کم خود را برای پذیرش شرایط حاکمیت ایران بر تنگه هرمز آماده می‌کنند اگرچه هنوز با نقطه ایده‌آل ایران فاصله دارند. آن‌ها تا دیروز مدعی بودند تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و هیچ‌کس از جمله ایران حق مدیریت و اخذ عوارض از آن را ندارد اما امروز به این نقطه رسیده‌اند که می‌شود یک سازوکار مشترک مدیریتی برای تنگه هرمز با حضور ایران و حمایت آمریکا و اروپا و چین ایجاد کرد.

رویکرد آمریکا محاصره است نه توافق

فارن‌پالیسی در ادامه گزارش خود نوشته است «دولت ترامپ به‌جای ازسرگیری عملیات نظامی، بر فشار اقتصادی و محاصره دریایی و زمینی ایران متمرکز شده است؛ راهبردی که واشنگتن امیدوار است تهران را به پذیرش توافق وادار کند.» در واقع همان‌طور که پیش‌تر نیز در گزارش‌های متعدد داخلی و خارجی بیان شده بود «محاصره» تنها راهکار آمریکا در ادامه جنگ است. در همین زمینه ربکا هینریچ، پژوهشگر ارشد مؤسسه هادسون، نیز معتقد است که سیاست آمریکا علیه ایران همچنان بر فشار اقتصادی استوار خواهد بود. هینریچ در اظهاراتی تأکید کرد که دولت آمریکا با افزایش نیروهای نظامی خود، رویکرد ترکیبی اقدام نظامی و فشار اقتصادی را در پیش گرفته و حاضر نیست به تفاهم‌نامه قبلی با ایران متعهد بماند.

این گزارش‌ها و اظهارات نشان می‌دهد آمریکا اولویت خود را بر محاصره ایران قرار داده نه توافق با ایران. واشنگتن منتظر است تا پس از اعمال فشار کافی بر ایران؛ ثمره این اقدام را در میز مذاکرات بچیند. بر این اساس مسئولان جمهوری اسلامی باید هوشیار باشند تا هم با مدیریت کارآمد منابع فشار محاصره را خنثی کنند و هم اقدام جنگی آمریکا در محاصره ایران را در میدان جنگ بی‌پاسخ نگذارند و نسبت به شکستن محاصره اقدام کنند. البته این نکته نیز گفتنی است که محاصره کامل ایران اقدام آسانی برای آمریکا نیست و حتی تا حدودی نیز غیرممکن است. روز گذشته چارلز فریمن، دستیار وزیر دفاع سابق آمریکا در یک برنامه اینترنتی به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «مشکل اینجاست که ترامپ نمی‌تواند به این محاصره ادامه دهد؛ زیرا این محاصره دارد کشتی‌ها و خدمه آن‌ها را به شدت فرسوده و مستهلک می‌کند... ترامپ دارد نیروی دریایی آمریکا را پای اهداف دروغین و دست‌نیافتنی در قبال ایران قربانی می‌کند.»

وزارت جنگ آمریکا

خسارات و تلفات را پنهان می‌کند

روز گذشته شبکه CBS آمریکا نیز در برنامه «۶۰ دقیقه» به افشای برخی ابعاد تحقیر آمریکا در جنگ با ایران پرداخت. این برنامه تلویزیونی فاش کرد که بر اساس تصاویر ویدئویی و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای توسط این شبکه، ایران از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه تاکنون دست‌کم به ۳۱ مرکز نظامی و دیپلماتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه حمله کرده است.

نورا اودانل، خبرنگار شبکه سی‌بی‌اس به پنهان‌کاری وزارت جنگ آمریکا اشاره کرد و گفت: «تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدئوهای جدید ما، ابعاد ویرانی‌هایی را نشان می‌دهد که پنتاگون هرگز به‌طور کامل درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نکرده است.» بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا در طول این درگیری، تنها حملاتی را که تلفات گسترده‌ای به همراه داشته‌اند، به‌صورت عمومی تأیید کرده است؛ از جمله حمله ایران به پایگاه آمریکایی در بندر شویبه کویت در اول مارس که به کشته شدن شش نظامی آمریکایی انجامید. سرگرد استیون رمزبوتوم، یکی از نظامیان آمریکایی که از حمله ایران جان سالم به در برده بود، به CBS گفت استحکامات و تدابیر حفاظتی این مرکز عملیات نظامی به‌هیچ‌وجه در سطح مطلوبی قرار نداشته است. به گفته رمزبوتوم، مرکز فرماندهی پایگاه بندر شویبه فاقد پزشک، مرکز امدادرسانی ثابت و امکانات پزشکی مناسب بوده و تنها یک دستگاه آمبولانس در آنجا وجود داشته است.

CBS در گزارش خود با همسر چند تن از نظامیان کشته‌شده آمریکا در حملات ایران نیز مصاحبه کرده بود که آن‌ها نیز نسبت به پنهان‌کاری وزارت جنگ این کشور انتقاد کردند.