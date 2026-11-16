حرکت دسته خانوادگی «حجاب، لباس رزم خونخواهی» در روز جمعه ۲۹ آبان

مراسم دسته خانوادگی «حجاب، لباس رزم خون‌خواهی» با محوریت جنبش مردمی «دختران انقلاب»، روز جمعه ۲۹ آبان در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش کیهان، جنبش مردمی «دختران انقلاب» همچون سال گذشته در روز جمعه ۲۹ آبان مصادف با روز هفتم شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، از ساعت ۱۵ دسته خانوادگی «حجاب، لباس رزم خون‌خواهی» را برگزار می‌کند.

این مراسم از چهارراه ولیعصر (عج) تا دانشگاه تهران با حضور عموم مردم، خانواده شهدا، علما و دختران محجبه آذربایجانی برگزار می‌شود.

همچنین یکصد دختر تازه‌محجبه‌شده که حدود یک سال توسط جریان دختران انقلاب جذب و شبهات ذهنی آن‌ها رفع شده، به خواسته خودشان در این دسته به دست مادران شهدا چادری خواهند شد.

مراسمی بر پایه کمک‌های خالصانه مردمی

مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب با تأکید بر اینکه مراسم پیش‌روی ۲۹ آبان بدون یک ریال حمایت مالی از سوی نهادهای فرهنگی و صرفاً با تکیه بر انفاق و ایثار مردمی تدارک دیده شده است، تغییر رویکرد بانوان در پوشش حجاب را پس از شهادت رهبر انقلاب، نمادی از خون‌خواهی و اعلام موضع در برابر دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهاره جنگروی در تشریح شبکه‌سازی مردمی این مجموعه در ماه‌های اخیر اظهار داشت: از حدود چهار تا پنج ماه گذشته، شبکه‌سازی مردمی مجموعه دختران انقلاب در مناطق مختلف تهران و حومه آغاز شد. جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، دانشجویان، طلاب و بانوان دغدغه‌مند، پای کار آمدند. به جرأت می‌گویم حتی هزار تومان از هزینه‌های این دسته‌روی از سوی نهادهای فرهنگی تأمین نشده و تمام هزینه‌ها با مشارکت مردم و خیرین تأمین شده است.

جنگروی با اشاره به موانع و بی‌مهری‌های نهادی افزود: با وجود مراجعه به برخی نهادها و مجموعه‌های دارای بودجه فرهنگی و مواجهه با عدم حمایت، امسال ظرفیت خود را به جای پیگیری اعتبارات سازمانی، بر جذب کمک‌های مردمی متمرکز کردیم. شاهد ایثار و همراهی مردم در تأمین هزینه‌های مراسم بوده‌ایم؛ افرادی برای برگزاری این مراسم طلاهای خود را اهدا کرده‌اند و حتی فردی با وجود داشتن خودروی پراید، تصمیم گرفت به جای ارتقای خودرو، هزینه آن را صرف ترویج حجاب حضرت زهرا(س) کند. این‌ها جلوه‌هایی از مشارکت مردمی در یک حرکت فرهنگی است که نشان می‌دهد مردم در شرایط دشوار اقتصادی نیز نسبت به مسائل اعتقادی خود احساس مسئولیت می‌کنند.

تغییر پارادایم حجاب؛ از پوشش تا نماد خون‌خواهی

وی، با اشاره به تحولی عمیق در نگاه بانوان به مقوله حجاب پس از شهادت رهبر انقلاب، تصریح کرد: پس از شهادت حضرت آقا، بسیاری از مردم روسری را فراتر از یک پوشش معمولی و به‌عنوان نمادی از اعلام موضع و خون‌خواهی ایشان می‌دانند. امروز روسری برای بخشی از بانوان حاضر در این حرکت، تنها یک تکه پارچه نیست، بلکه نمادی از هویت، اعتقاد و اعلام موضع در برابر دشمن است.

مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب با تأکید بر لزوم پرهیز از طرد بانوان کم‌حجاب خاطرنشان کرد: امروز بانوان با ظاهر و پوشش‌های مختلف می‌توانند در این حرکت حضور پیدا کنند. در روزهای پس از شهادت حضرت آقا، شاهد حضور بانوانی در خیابان‌ها بودیم که با وجود نداشتن حجاب مرسوم، برای ایشان اشک می‌ریختند. برخی از این بانوان با شنیدن فرمایشات ایشان و یادآوری محبتشان به همه مردم، حتی دختران بدون روسری، تصمیم گرفتند روسری را به‌عنوان نمادی از همراهی و خون‌خواهی بر سر کنند. از عموم بانوان دعوت می‌کنیم در این حرکت خانوادگی حضور پیدا کنند؛ چرا که با همکاری خیرین و مادران شهدا، تعداد زیادی روسری متبرک به تربت حرم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تهیه شده است تا به بانوان متقاضی اهدا شود.

اهمیت گفت‌وگو و تبیین

جنگروی با اشاره به ضرورت درک درست از ابعاد جنگ نرم، بیان داشت: خطاب به مسئولان می‌گویم که حضور میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با نسل جوان لازم است. برخورد قانونی با شبکه‌ها و افرادی که آگاهانه در مسیر دشمن فعالیت می‌کنند، موضوعی جداگانه است؛ اما عموم مردم و به‌ویژه دختران جوان بیش از هر چیز به گفت‌وگو، آگاهی‌بخشی و تبیین نیاز دارند. باید از فضای فاصله گرفتن از نسل جوان خارج شویم.

وی با استناد به سیره سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی، افزود: حاج قاسم تأکید داشتند که دختران کم‌حجاب نیز دختران ما هستند. دشمن میان دختر محجبه و بدون حجاب تفاوتی قائل نیست؛ او با ایران و ایرانی مشکل دارد. بسیاری از دخترانی که شاید پیش از این حجاب نداشتند، در حملات دشمن به کشور آسیب دیده‌اند و خانه‌هایشان هدف موشک قرار گرفته است. بسیاری از این دختران پس از آگاهی از ابعاد دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، روسری را به‌عنوان نمادی از مخالفت با دشمن بر سر کرده‌اند.