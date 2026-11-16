۴۰ ماهواره در یک پرتاب نابود شدند

موشک ماهواره‌بر «ولکان» متعلق به بوئینگ و لاکهید مارتین پس از پرتاب، در میانه راه از کار افتاد و ۴۰ ماهواره آمازون را نابود کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انگجت، موشک سنگین‌بر «ولکان» متعلق به شرکت «اتحاد پرتاب متحد» آمریکا در جریان مأموریت فضایی خود دچار نقص فنی شد و ۴۰ ماهواره اینترنتی «آمازون لئو» را نابود کرد.

حادثه حدود ۱۰ دقیقه پس از پرتاب در روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ رخ داد. این شکست ضربه بزرگی به برنامه توسعه اینترنت ماهواره‌ای آمازون وارد می‌کند؛ این شرکت ۳۸ پرتاب با موشک ولکان برای استقرار ماهواره‌های این شبکه در نظر گرفته بود. شرکت «اتحاد پرتاب متحد» آمریکا در سال ۱۳۸۵ با مشارکت «بوئینگ» و «لاکهید مارتین» تأسیس شد. بوئینگ شرکت صنایع هوافضایی و صنایع جنگ‌افزاری و لاکهید مارتین شرکت صنایع هوافضایی، تجهیزات نظامی و امنیت اطلاعات آمریکاست. این پرتاب پس از یک‌بار لغو به‌دلیل مشکل سوخت‌گیری و یک توقف موقت در ۲۰ ثانیه مانده به پرتاب، سرانجام در ساعت ۱۲:۴۰ ظهر به وقت شرق آمریکا انجام شد. بوسترهای سوخت جامد موشک که در دو پرواز قبلی مشکل‌ساز شده بودند، این‌بار ظاهراً عملکرد عادی داشتند؛ اما موتورهای متان‌سوز مرحله اول بیشتر از زمان پیش‌بینی‌شده کار کردند. پس از جدا شدن این مرحله، موتورهای هیدروژنی مرحله بالایی «سنتور» برای یک احتراق 12.25 دقیقه‌ای روشن شدند و به گفته شرکت، ظاهراً اختلال در همین مرحله رخ داده است. اکنون مهندسان باید موشک را به‌طور کامل بررسی کنند و احتمال توقف پرتاب‌های بعدی ولکان تا مشخص‌شدن علت حادثه وجود دارد. شرکت بلو اوریجین متعلق به جف بزوس نیز که یکی دیگر از تأمین‌کنندگان خدمات پرتاب آمازون است، در اردیبهشت ۱۴۰۵ با انفجار موشک نیو گلن روی سکوی پرتاب مواجه شد و آمازون ۲۴ پرتاب با این موشک رزرو کرده است. بنابراین، شکست ولکان می‌تواند تأخیرهای بیشتری در برنامه پرتاب ماهواره‌های آمازون ایجاد کند. براساس الزامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، آمازون باید تا ۹ مرداد ۱۴۰۵ تعداد هزار و 600 ماهواره را در مدار قرار می‌داد، اما این شبکه تاکنون تنها حدود ۳۹۰ ماهواره فعال دارد. این شرکت همچنان قصد دارد تا تیر و مرداد ۱۴۰۸ تعداد ماهواره‌های خود را به سه هزار و ۲۳۲ عدد برساند؛ هدفی که با شکست اخیر دشوارتر شده است. آمازون پیش‌تر درباره تأخیرهای برنامه پرتاب خود اعلام کرده بود: «هیچ اپراتوری نمی‌توانست پیش‌بینی کند که هر سه برنامه اصلی پرتاب موشک‌های سنگین، به‌طور هم‌زمان و به دفعات با تأخیرهای شدید در زمان‌بندی مواجه شوند؛ تأخیرهایی که در نهایت تمام حاشیه زمانی احتیاطی در نظر گرفته‌شده توسط آمازون لئو را از بین برده است». اکنون شکست ولکان نیز به این مشکلات اضافه شده و آینده زمان‌بندی توسعه شبکه ماهواره‌ای آمازون را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرده است.