پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در تهران با غرس ۱۶۸ نهال به یاد شهدای مدرسه میناب آغاز شد

پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید و آیین کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب از دیروز در پارک شهر تهران آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید و آیین کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، صبح دیروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله تهران بزرگ، سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و تعدادی از مدیران شهری در بوستان شهر برگزار شد.

کاشت ۳۱۳ هزار نهال در تهران تا ۱۵ اسفند

شهردار تهران در حاشیه این مراسم، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز این پویش بزرگ آغاز می‌شود، اظهار داشت: این پویش با پیشتازی بسیج در تهران آغاز شده و در سراسر کشور برگزار خواهد شد و تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد یافت.

علیرضا زاکانی افزود: در کشور ۴۸ میلیون نهال با نام و یاد مقاومت و ایستادگی ملت قهرمان ایران غرس می‌شود. این اقدام در بعد فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و تمدنی در این نقطه آغاز می‌شود و در یک قالب ملی فراگیر خواهد شد. زاکانی با بیان اینکه این پویش به نام شهدای دانش‌آموز و به یاد رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود، تأکید کرد: هرساله به فرمان رهبر شهید در نیمه اسفندماه یک یادگاری بزرگ داشتیم که این روند را امسال هم خواهیم داشت. این روند نشان می‌دهد که ما هرگاه دست به دست هم دهیم، می‌توانیم کارهای نشدنی را شدنی کنیم تا الگویی برای جهانیان خلق شود.

وی با بیان اینکه نقاط مشخصی تحت عنوان مجموعه قطعات مقاومت از تهران آغاز می‌شود و در سراسر کشور توسط بسیج گسترش می‌یابد، یادآور شد: امیدواریم آحاد ملت با حضور خود در غرس، پلاک‌گذاری درختان و استمرار پیگیری درختکاری در سالیان آینده اقدام فوق‌العاده اجتماعی را شکل دهند تا هم کمکی به توسعه فضای سبز و محیط‌زیست باشد و هم مقاومت را نهادینه کند و بین افراد و طبیعت پیوستگی برقرار کند. این پویش برگرفته از ۳۱۳ یار و یاور امام زمان(عج) در تهران برگزار می‌شود و امیدواریم مقدمه‌ای برای ظهور باشد.

شهردار تهران با بیان اینکه، این اقدام یک نوع خرق عادت و اقدامی رو به جلو است، ادامه داد: این اقدام با همراهی و همکاری شهرداری و بسیج غرس می‌شود و به لطف الهی به نحو اعلی از آن استفاده خواهد شد. این پویش با تکیه بر مردم و شروع یک کار مردمی جدی و به نوعی یک نقطه عطف است و نشان می‌دهد کارهای بزرگ را می‌توان با کمک مردم انجام داد.

زاکانی با اعلام اینکه مجموعه مدیریت شهری جنبه‌های تخصصی این پویش را دنبال می‌کند، گفت: پیوستگی این مسیر با همکاری با سازمان بوستان‌ها پیش می‌رود و نوع پوشش گیاهی و مواردی از این قبیل با پشتیبانی شهرداری است و به نوعی از وظایف ذاتی شهرداری به‌شمار می‌رود و نقطه درخشانی است که موج بزرگی از توسعه فضای سبز را به‌دنبال خواهد داشت.

آلودگی هوا با تلاش یک مجموعه حل نمی‌شود

وی در مورد آلودگی هوای پایتخت، تصریح کرد: آلودگی چیزی نیست که با تلاش یک مجموعه حل‌شدنی باشد. ۲۳ دستگاه در این زمینه نقش دارند. وقتی مرور می‌کنیم، می‌بینیم دوستانی که باید نقش ایفا کنند، واقعاً نقشی ایفا نمی‌کنند و مسئولیت خود را انجام نمی‌دهند. اگر مصادیق را جست‌وجو کنید، می‌بینید چه کسی کار خود را انجام نداده است.

شهردار تهران افزود: شورای ششم و شهرداری گام‌های بلندی برداشته است. برقی‌سازی یکی از این اقدامات بود که در حال توسعه است. در حوزه زیرساختی نیز توسعه بزرگراه‌ها و مترو انجام شد و ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز توسعه یافت.

زاکانی با بیان اینکه ۴۹ درصد بودجه شهردازی به حوزه فنی و عمرانی و حمل‌ونقل اختصاص دارد که بودجه زیادی محسوب می‌شود، اظهار داشت: رسیدگی به آب و محیط‌زیست نیز از دیگر اقدامات است. مجموعه مدیریت شهری اقدامات بزرگی انجام داده اما نسبت به آنچه باید انجام شود باید همکاری تمام دستگاه‌ها را شاهد باشیم. در این پنج سال ‌که من شهردار تهران هستم یک‌بار هم جلسه‌ای برای آلودگی هوا تشکیل نشده است؛ ما مسئول برگزاری این جلسه نیستیم.

وی با تأکید بر اینکه آلودگی با اقدام حل می‌شود، گفت: سیاهه انتشار جدید توسط دانشگاه‌های معتبر منتشر شد و در این سیاهه به نقاطی رسیدیم که بخش عمده آلایندگی در پیرامون تهران است. مازوت‌سوزی و نحوه کشت پیرامون تهران و صنایع پیرامونی و تولیدات آنها هم در آلودگی هوا اثرگذار است.

شهردار تهران با بیان اینکه متولی هوای پاک سازمان محیط‌زیست است و این سازمان باید دستگاه‌ها را به جلسات دعوت کند، ادامه داد: هر مجموعه‌ای باید سیاهه را مورد توجه قرار دهد و تکالیف را احصا کند و ببیند تا چه اندازه آن را انجام داده است.

زاکانی در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول ترک‌فعل در آلودگی هواست، تأکید کرد: من مسئول ترک‌فعل دیگران نیستم؛ مسئول افعال خودم هستم.

سردار حسن‌زاده: دوشنبه‌های نهال امید در تهران برگزار می‌شود

سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ نیز در حاشیه مراسم پویش «کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید» و در جمع خبرنگاران، گفت: با اجرای این طرح، پیام دلاورمردی، جانفشانی، فداکاری و فضیلت ملت ایران به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. دانش‌آموزان، دانشجویان و مردم در سال‌های آینده با مشاهده بوستان‌هایی که هر درخت آن شناسنامه‌ای به یاد یک شهید، عزیز یا فرد مورد علاقه یک خانواده دارد، با این ارزش‌ها آشنا خواهند شد.

وی با اشاره به اهداف فرهنگی این پویش تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف این طرح، مقابله با تهدیدات دشمن در جنگ شناختی است؛ چراکه دشمن تلاش می‌کند با ایجاد گسل در جامعه، هویت خانواده را تضعیف کند، اما این حرکت با مشارکت خانواده‌ها و کاشت درخت به یاد نوزادان، نوه‌ها، پدر و مادر و شهدا، زمینه تقویت پیوندهای خانوادگی را فراهم می‌کند.

به گزارش فارس، سردار حسن‌زاده از استمرار برنامه‌های درختکاری خبر داد و گفت: از این پس، هر دوشنبه تحت عنوان «دوشنبه‌های نهال امید» این برنامه به‌صورت ویژه و رسمی برگزار می‌شود؛ هرچند این حرکت طی ۱۱۰ روز، از ۲۵ آبان تا ۱۵ اسفندماه، با مشارکت مردم و اقشار مختلف ادامه خواهد داشت.

کوثری: در برابر کسانی که مقابل مکتب ائمه معصومین‌(ع) و ولایت قرار می‌گیرند ایستادگی می‌کنیم

محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم تأکید کرد: ما هیچ‌گاه به دنبال جنگ با کسی نیستیم، اما در برابر کسانی که مقابل مکتب ائمه معصومین‌(ع) و ولایت قرار می‌گیرند، ایستادگی می‌کنیم.

وی اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) فرمودند اگر دشمن از شما تعریف کرد، بدانید که راه را اشتباه می‌روید؛ اما اگر دشمن با عناد و اقدامات عملی علیه شما وارد میدان شد، نشان‌دهنده درستی مسیر شماست. ازاین‌رو باید راه شهدا را ادامه دهیم و برای پیروزی و سربلندی کشور تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، کوثری عنوان کرد: آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حتی رژیم صهیونیستی به استیصال رسیده‌اند و نمی‌دانند چه اقدامی انجام دهند. اگر آمریکایی‌ها و به‌ویژه رژیم اشغالگر صهیونیستی توانایی داشتند، اجازه نمی‌دادند حتی یک نفر از ما زنده بماند، اما امروز در برابر ایستادگی ملت ایران درمانده شده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این اقتدار و ایستادگی به برکت خون شهداست که با اخلاص و صداقت در میدان حضور یافتند.

برای زمینه‌سازی ظهور حضرت امام زمان(عج) و استمرار ولایت فقیه مقاومت و ایستادگی خواهیم کرد

همچنین، سردار غلامحسین طیبی، رئیس امور بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ درختکاری، اظهار کرد: اقدام سپاه محمد رسول‌الله(ص) و لشکر ۲۷ در کاشت نهال به یاد شهدا، ابتکار ارزشمند و قابل تقدیری است. درختکاری هم در دین مبین اسلام مورد تأکید قرار گرفته و همواره مورد توجه رهبر شهیدمان بوده است.

وی افزود: طرح کاشت یک میلیارد درخت و ایجاد ایرانی سرسبز از جمله برنامه‌های ارزشمندی است که امروز به برکت ابتکار دوستان در سپاه تهران و لشکر ۲۷، اجرای آن زودتر از موعد آغاز شده است و امیدواریم ثمرات این اقدام به همه مردم برسد.

سردار طیبی خاطرنشان کرد: امروز به برکت ولایت فقیه، در عرصه سیاست تعیین‌کننده هستیم و در نبردهای منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنیم. ما امروز الگوی خودمان را داریم و شیوه جنگیدن، ایستادگی و مقابله‌مان با دنیا مختص خودمان است. حتی دشمن نیز به این مقاومت اعتراف می‌کند و ترامپ می‌گوید از مقاومت ایرانی‌ها و ایستادگی آن‌ها تعجب می‌کند.

به گزارش مهر، وی بیان داشت: این ملت و کشور به یاری خداوند باقی خواهد ماند و ما برای زمینه‌سازی ظهور حضرت امام زمان(عج) و استمرار ولایت فقیه، مقاومت و ایستادگی خواهیم کرد.

رئیس امور بسیج در ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: حوادثی که امروز تجربه می‌کنیم، به معنای پایان جنگ نیست، بلکه این جنگ همچنان ادامه دارد و تا درهم‌شکستن قدرت دشمنان ادامه خواهد یافت.