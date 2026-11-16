براساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، با توجه به شرایط موجود سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان‌ماه طرح زوج یا فرد از درب منازل در پایتخت اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: براساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به شرایط جوی موجود طرح زوج یا فرد، سه‌شنبه و چهارشنبه از جلوی درب منازل در پایتخت اجرا می‌شود و وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست آنها فرد است، مجوز تردد در روز سه‌شنبه را دارند.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور اعلام کرد: در طول اجرای این طرح با وسایل نقلیه دودزا که عامل آلایندگی هوا خواهند بود، برخورد جدی خواهد شد. موسوی‌پور افزود: همکاران من در ۱۰۰ نقطه از شهر مستقر هستند و با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی برخورد خواهند داشت، ضمن اینکه دوربین‌های ثبت تخلف نیز وسایل نقلیه بدون مجوز معاینه فنی را اعمال قانون می‌کنند. وی ادامه داد: تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را دارند، بلامانع است، در غیر این صورت تردد کلیه کامیون‌ها ممنوع می‌باشد. سازمان هواشناسی با پیش‌بینی پایداری جو، نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز در تهران، هشدار نارنجی صادر کرد. در این هشدار، شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها پیش‌بینی و تأکید شده است که در صورت مدیریت‌نشدن منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک، افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا حد بسیار ناسالم هم پیش خواهد رفت.