رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است هرچه سریع‌تر گزارش جامعی از وضعیت شرکت‌های دولتی و آن دسته از این شرکت‌ها که زیان‌ده هستند ارائه دهد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست دیروز شورای‌ عالی قوه قضائیه، دستورات مشخصی را خطاب به مقامات و مسئولان قضایی صادر کرد.

محسنی‌اژه‌ای در نخستین دستور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد تا هرچه سریع‌تر گزارش جامعی از وضعیت شرکت‌های دولتی و آن دسته از این شرکت‌ها که زیان‌ده هستند ارائه دهد.

وی تأکید کرد: این مقوله نباید با گذر زمان به دست فراموشی سپرده شود و ضروری است با جدیت، تا انتها دنبال شود؛ همچنین مطلوب است که بخش‌هایی از این گزارش نیز به سمع و نظر مردم برسد.

تاکید بر دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری

رئیس قوه قضائیه در ادامه خطاب به دادستان کل کشور دستور داد تا «دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری» را با دقت و جامعیت، عملیاتی سازد و اجرای تمام و کمال مفاد این دستورالعمل را مورد غفلت قرار ندهد.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: مجرمی که حضورش در اجتماع مضر است، حتماً و قطعاً باید در زندان بماند؛ لکن وقتی ضرورتی وجود ندارد، از زندانی کردن فرد باید پرهیز شود. در این فقره، مشخصاً مبحث قرار‌های منجر به بازداشت، مدنظر است؛ بار‌ها تأکید کرده‌ایم وقتی ضرورتی وجود ندارد، نباید برای متهمی، قرار بازداشت صادر کرد؛ همچنین نباید سایر قرار‌ها را به‌گونه‌ای صادر کرد که النهایه منتهی به بازداشت متهم شود؛ در شرایطی که بازداشت او اساساً ضرورتی ندارد. بار دیگر تأکید می‌کنم که برای بسیاری از افراد جامعه، حتی یک شب در بازداشت بودن نیز تبعات و عوارض به همراه دارد.

آزاد شدن اشتباهی فرد مجرم

بهتر از زندانی کردن بی‌گناه

وی ادامه داد: مسئولان ذی‌صلاح قضایی، سرکشی از زندان‌ها را با جدیت دنبال کنند؛ به هیچ وجه نباید این مقوله، کم‌رنگ شود. مسئولان ذی‌صلاح قضایی در جریان سرکشی‌ها و بازدید‌های خود از زندان‌ها، حتماً اِعمال تأسیسات ارفاقی را در قبال زندانیان واجدشرایط مدنظر قرار دهند. ایضاً حتماً به مقوله‌ پالایش زندانیان نیز عنایت شود تا مبادا فرد بی‌گناه یا کم‌گناهی، به ناحق در زندان باشد. بار‌ها گفته شده است که اگر یک مجرم اشتباهاً آزاد شود، بهتر است تا یک فرد بی‌گناه یا کم‌گناه در زندان بماند.

پیشگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی

رئیس قوه قضائیه در ادامه دستوراتش، به مبحث پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: با تدابیر و تمهیدات صورت‌گرفته در مراجع ذی‌صلاح قضایی، از حجم پرونده‌های کثیرالشاکی کاسته شده است؛ لکن مقوله‌ آسیب‌شناسی در این فقره را نباید از نظر دور داشت. اینکه یک پرونده کثیرالشاکی با هزار زحمت و مرارت مختومه شود، لکن چندی بعد در همان موضوع، یک پرونده کثیرالشاکی دیگر تشکیل شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست. در این راستا باید بر سطح و حجم اطلاع‌رسانی‌ها و آگاهی‌بخشی‌های عمومی افزود تا مردم فریب کلاهبرداران را نخورند. قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در چارچوب موازین قانونی، محتویات قابل نشر این قبیل پرونده‌های کثیرالشاکی را در اختیار فیلم‌سازان و مستندسازان قرار دهد تا آنها با زبان هنر، آنچه در این پرونده‌ها رخ داده است را به تصویر بکشند و بدین‌واسطه آگاهی مردم در برابر کلاهبرداران بیشتر شود.

انتقاد رئیس قوه قضائیه به برخی رویه‌های قضایی

محسنی‌اژه‌ای در ادامه خطاب به مراجع ذی‌صلاح و مشخصاً معاونت قضایی، معاونت حقوقی و معاونت نظارت دیوان عالی دستور داد تا آسیب‌شناسی جامع و کاملی را در قبال پرونده‌هایی که میزان نقص و نقض آنها زیاد است و به کرّات با درخواست‌های اِعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مواجه می‌شوند، انجام دهند.

وی تصریح کرد: اینکه به کیفرخواست یک پرونده، بالغ بر پنج‌بار در دادگاه بدوی نقص گرفته شود و یا آرای یک دادگاه بدوی در یک موضوع مشخص، به کرّات توسط مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی نقض شود، حکایت از یک خلل و آسیب دارد که باید هرچه سریع‌تر مرتفع گردد. البته در این حوزه، آسیب‌شناسی‌هایی انجام گرفته است، لکن جا دارد که کار بیشتر و عمیق‌تری صورت گیرد.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: در مبحث محاسبه تأخیر تأدیه نیز پرونده‌های زیادی وجود دارد که در قبال آنها، درخواست‌های اعاده دادرسی واصل می‌شود. در این حوزه، برخی قضات، تأخیر تأدیه‌ها را ماهیانه و برخی سالانه، محاسبه می‌کنند؛ در این فقره باید تکلیف روشن شود و در صورت نیاز، رأی وحدت رویه در دیوان عالی صادر گردد. البته در صدور رأی وحدت رویه در این مبحث نیز ضروری است نهایت دقت و جامع‌نگری لحاظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه دستوراتش در نشست امروز، خطاب به دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران دستور داد تا با همکاری معاونت بین‌الملل عدلیه و مساعدت مرکز وکلا، پرونده‌های مرتبط با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق ملت ایران را با قدرت و جدیت در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری کنند و در شناساندن جنایتکاران و جنایت‌های سبعانه‌شان به جهانیان و ایضاً تعقیب آنها، کوشا و ساعی باشند.

رئیس قوه قضائیه همچنین خطاب به مسئولان ذی‌ربط نیز دستور داد تا در راستای روزآمدسازی سند تحول قضایی، شتاب و تعجیل، توأم با دقت و جامع‌نگری داشته باشند.

دستور ویژه با موضوع مشکلات حوزه کتاب و تألیف

شایان ذکر است، رئیس دستگاه قضا در مطلع سخنانش در نشست امروز، با اشاره به ۲۴ آبان، روز کتاب و کتاب‌خوانی، به ذکر خاطراتی از امام شهید در موضوع کتابخوانی پرداخت و در همین راستا به معاون اول قوه قضائیه دستور داد تا نشستی هم‌اندیشانه را با اصحاب نشر و تألیف و توزیع کتاب برپا نماید و نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضایی آنها در چارچوب موازین قانونی و همچنین نسبت به طرح مبحث بررسی ویژه وضعیت نشر کتاب در کشور و عملکرد دستگاه‌های مسئول در این حوزه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کارگروه مشترک قوا، اهتمام داشته باشد.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: در مبحث صدور مجوز برای نشر یک کتاب، قطعاً نباید سخت‌گیری‌های بلاوجه صورت گیرد و متقابلاً در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه نیز آنجا که باید ممیزی صورت گیرد، نباید با دیده‌ اغماض و تسامح به موضوع نگریست.