# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

استعمار مغزها

محمد: «اینترنشنال کاری کرد، در سال ۲۰۲۶ و در عصر اینترنت یک عده ایرانی با وجود مشاهده سرنوشت تلخ افغانستان، عراق، لیبی و... بعد از ورود دموکراسی آمریکایی، از ترامپ برای آزادی ایران التماس کردند و بعد از زدن زیرساخت‌ها تشکر! بله عزیزان؛ دشمن قبل از استعمار کشورها، مغزها را استعمار می‌کند!»

کار خوب

نرگس مهراجی با انتشار این تصاویر نوشت: «وسط این همه خبر جنگ و گرونی، یکی هم به فکر رسوندن کتاب به آدم‌هاییه که شاید دسترسی به کتابخونه ندارن. این کامیونت‌ها که می‌بینید پر از کتابن و دیروز راهی

۲۴ استان کشور شدن تا کتاب‌ها رو به آدم‌های بیشتری برسونن.»

مراقب آندلس‌سازی باشیم

مهدی: «غیر از جنگ نظامی، جنگ فرهنگی که علیه دین و فرهنگ ایرانی داره صورت می‌گیره رو جدی بگیرید. صلیبیون شاید با تفنگ نتونن ایران رو لیبی یا سوریه کنن اما فرهنگشون ایران رو می‌تونه آندلس کنه.»

استاندارد دوگانه‌

حامد: «یکی از رفقای اروپانشین که خیلی هم تو این چندسال آتشش تند شده بود، تماس گرفت ازم خواست براش یه داروی (غیر واجب) رو تهیه کنم. صرفاً چون اینجا ارزونتره. خیلی رک و راست بهش گفتم نه! تویی که از همه‌چیز اینجا بیزاری، با درآمد یورویی، چرا باید از رایانه دارویی که حداقل سهم این مردم نجیبه استفاده کنی؟ ناراحت شد و احتمالاً دیگه باهام معاشرتی نکنه. اما خوشحالم که فرصتی شد تا استاندارد دوگانه‌اش رو بسته‌بندی کنم بگذارم جلوش.»

مبارزه دوجانبه

کاربری نوشت: «مردم انقلابی ایران، شب در تجمعات با آمریکا مبارزه می‌کنن، در طول روز با مسؤلین. روزها باید به بقیه بفهمونن این تصمیمات دولت ربطی به نظام و انقلاب نداره.»

دم فرو بندید!

سید نظام‌الدین موسوی: «با تلاش خود وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش، میانگین تولید بنزین کشور در ماه جاری به روزانه ۱۳۱.۵ میلیون لیتر رسیده که حتی ۳ میلیون لیتر از میانگین مصرف بیشتر است. اما معلوم ‌نیست برخی مسئولین بی‌ربط، چه سودایی در سر دارند که با قحطی‌نمایی به مردم شوک روانی وارد می‌کنند. دم فرو بندید!»

ایران قوی از زبان دیگران

کاربر نیجریه‌ای فعال در حوزه مسائل سیاسی: «ایران با وجود دهه‌ها تحریم‌های شدید و بی‌رحمانه، موفق شد یک گوسفند را شبیه‌سازی کند، ماهواره‌های اختصاصی خود را به فضا بفرستد، فناوری غنی‌سازی اورانیوم را به دست آورد، بخش عمده زرادخانه موشکی و پهپادی خود را در داخل کشور تولید کند، ۹۵ درصد داروهای مورد نیازش را در داخل بسازد و از نظر میزان تولیدات علمی در جمع ۲۰ کشور برتر جهان قرار بگیرد.»