ایران- عراق؛ تقابل سنتی با نگاه به آینده

تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی دو بر صفر مقابل فلسطین، امشب در دومین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه عراق، از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت ایران به مصاف تیم ملی عراق می‌رود؛ دیداری حساس و سنتی که در کنار رقابت برای پیروزی، فرصتی مهم برای ارزیابی نسل تازه فوتبال ایران و سرعت‌بخشیدن به پروژه جوان‌گرایی امیر قلعه‌نویی خواهد بود.

از رقابت تاریخی تا میدان آزمایش جوان‌ها

ایران و عراق در حالی برای سی‌ودومین بار مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که این رقابت قدیمی، همواره یکی از جذاب‌ترین و حساس‌ترین جدال‌های فوتبال غرب آسیا بوده است. نخستین رویارویی دو تیم در خرداد ۱۳۴۱ با تساوی یک بر یک در ورزشگاه شهید شیرودی به پایان رسید و حالا پس از بیش از شش دهه، بصره میزبان فصل تازه‌ای از این رقابت سنتی است.

نگاهی به آمار تقابل‌های دو تیم نشان می‌دهد ایران در مجموع ۳۱ مسابقه گذشته، ۱۸ پیروزی به دست آورده، عراق ۶ بار برنده شده و ۷ دیدار نیز با نتیجه تساوی خاتمه یافته است. این برتری آماری اگرچه از جایگاه تاریخی ایران حکایت دارد، اما نمی‌تواند تضمینی برای نتیجه مسابقه امشب باشد؛ چراکه رویارویی ایران و عراق، فارغ از شرایط دو تیم و اهمیت رقابت، همواره ویژگی‌های خاص خود را داشته است.

مرور خاطرات این جدال نیز نشان می‌دهد اختلاف سطح دو تیم هیچ‌گاه چندان تعیین‌کننده نبوده است. از پیروزی چهار بر صفر ایران در مقدماتی المپیک ۱۹۶۴ تا شکست تلخ در ضربات پنالتی جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵، همواره جزئیات و لحظات سرنوشت‌ساز نقش مهمی در تعیین برنده داشته‌اند. همین پیشینه باعث می‌شود مسابقه امشب نیز فراتر از یک دیدار تدارکاتی تلقی شود.

جوان‌گرایی؛ اولویت قلعه‌نویی در بصره

با این حال، آنچه دیدار امشب را برای کادر فنی ایران متمایز می‌کند، بیش از نتیجه، فرصتی است که برای ارزیابی بازیکنان جوان فراهم شده است. امیر قلعه‌نویی پیش از این مسابقه نیز صراحتاً از تصمیم کادر فنی برای افزایش سرعت تغییر نسل در تیم ملی سخن گفته و تأکید کرده است که در این تورنمنت، نتیجه در اولویت دوم قرار دارد.

پیروزی دو بر صفر مقابل فلسطین در نخستین مسابقه، شروع قابل قبولی برای ایران بود؛ اما حالا تقابل با عراق، آزمون جدی‌تری برای بازیکنانی است که فرصت حضور در ترکیب تیم ملی را پیدا می‌کنند. قلعه‌نویی معتقد است صرف برخورداری از توانایی فنی برای ماندگاری در تیم ملی کافی نیست و بازیکنان جوان باید بتوانند خود را با فضای تیم ملی و تفکرات تاکتیکی کادر فنی تطبیق دهند.

از این منظر، بازی با عراق می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش میزان آمادگی نسل تازه فوتبال ایران باشد؛ نسلی که باید به‌تدریج مسئولیت بیشتری در ساختار تیم ملی برعهده بگیرد. البته جوان‌گرایی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در کنار فرصت بازی، ثبات، اعتماد و برنامه‌ریزی بلندمدت نیز وجود داشته باشد.

استراحت کمتر؛ چالش خارج از زمین

یکی دیگر از نکات مهم پیش از مسابقه امشب، اعتراض قلعه‌نویی به برنامه‌ریزی مسابقات است. سرمربی ایران معتقد است تیم ملی عراق در مقایسه با ایران از فرصت استراحت بیشتری برخوردار بوده و فاصله زمانی کمتر میان دو مسابقه، امکان برگزاری یک جلسه تمرین تاکتیکی مناسب را از شاگردانش گرفته است.

علاوه‌بر این، برگزاری دو مسابقه در یک زمین طی یک روز، از دیگر انتقادهای سرمربی ایران بود؛ موضوعی که به اعتقاد او می‌تواند بر کیفیت زمین و شرایط فنی مسابقه دوم، یعنی دیدار ایران و عراق، تأثیر منفی بگذارد. این شرایط در کنار فاصله کمتر زمانی برای ریکاوری، می‌تواند یکی از چالش‌های تیم ملی در مسابقه امشب باشد.

فراتر از یک نتیجه

ایران و عراق امشب در شرایطی به مصاف هم می‌روند که تاریخچه این رقابت، حساسیت ویژه‌ای به مسابقه بخشیده است؛ اما هدف اصلی کادر فنی ایران، تنها افزایش تعداد پیروزی‌ها در این جدال سنتی نیست. قلعه‌نویی به دنبال آن است که در کنار حفظ اعتبار فوتبال ایران، سرعت انتقال مسئولیت به نسل جدید را افزایش دهد.

بنابراین، فارغ از نتیجه نهائی، میزان جسارت بازیکنان جوان، هماهنگی آن‌ها با ساختار تاکتیکی تیم و توانایی‌شان در مدیریت یک مسابقه پرفشار، مهم‌ترین دستاوردی است که می‌توان از این دیدار انتظار داشت. بصره برای ایران هم میدان رقابت با یک رقیب دیرینه است و هم فرصتی برای ترسیم تصویری روشن‌تر از آینده تیم ملی.