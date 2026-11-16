اخبار ورزش جهان

واکنش آنچلوتی به انتقادات روماریو

کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، در واکنش به انتقادات تند روماریو، اسطوره فوتبال این کشور، تأکید کرد که هر فردی حق دارد نظر خود را بیان کند، اما روماریو زیاد صحبت می‌کند.

روماریو پس از شکست ۳ بر ۲ برزیل مقابل ژاپن در دیداری دوستانه، خواستار اخراج فوری آنچلوتی شده بود. سرمربی ایتالیایی برزیل ضمن ابراز رضایت از حضور در این تیم، اعتراف کرد که عملکردش هنوز کافی نیست و برای بازگرداندن سلسائو به جمع قدرت‌های برتر فوتبال جهان باید بیشتر تلاش کند. او همچنین دیدارهای دوستانه را فرصتی برای آزمایش بازیکنان جوان و جدید دانست و تأکید کرد که تیمش علاوه‌بر تقویت خط حمله، باید در بخش دفاعی نیز پیشرفت کند.

سرمربی جدید یونایتد در انتظار دیدار با فرگوسن

سرمربی جدید منچستر یونایتد اعلام کرد به‌زودی با سرآلکس فرگوسن دیدار خواهد کرد.

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی جدید منچستر یونایتد قرار است به زودی با حضور در انگلیس به طور رسمی هدایت تیم را بر عهده بگیرد و ظاهراً یکی از اولین اقدامات او در این باشگاه، جلسه با سرآلکس فرگوسن خواهد بود. این مربی آرژانتینی درباره ملاقات با فرگوسن به خبرنگار دیلی تلگراف گفت: ما هنوز هیچ صحبتی صحبت نکرده‌ایم. بعد از سه‌شنبه و پایان فیفادی وقت خواهیم داشت درباره یونایتد صحبت کنیم. فرگوسن تجسم همه ویژگی‌هایی است که من در یک مربی کامل می‌بینم. همیشه او را تحسین کرده و می‌کنم. قطعاً وقتی فرصت پیش بیاید با او صحبت خواهیم کرد.

پوچتینو بعد از نتایج ضعیفی که منچستریونایتد با مایکل کریک کسب کرد، جانشین این مربی شد تا به وضعیت شیاطین سرخ سر‌و‌سامان دهد. منچستر یونایتد پس از ۱۰ هفته لیگ برتر انگلیس ۸ امتیاز کسب کرده و در رتبه هجدهم جدول رقابت‌ها قرار دارد و هفته بعد در آنفیلد مهمان لیورپول خواهد بود.

خداحافظی روملو لوکاکو از تیم ملی بلژیک

روملو لوکاکو، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال بلژیک، در ۳۳ سالگی به دوران ملی خود پایان داد.

این مهاجم باتجربه یک روز پس از پیروزی ۴ بر یک بلژیک مقابل ایتالیا در لیگ ملت‌های اروپا، بازنشستگی خود از فوتبال ملی را اعلام کرد. لوکاکو که از سال ۲۰۱۰ عضو تیم ملی بلژیک بود، در ۱۳۵ بازی ملی موفق به ثمر رساندن ۹۴ گل شد و رکورددار گلزنی تاریخ شیاطین سرخ است. او همچنین با ۸ گل در جام جهانی و ۶ گل در رقابت‌های یورو، بهترین گلزن بلژیک در این مسابقات محسوب می‌شود.

لوکاکو در پیام خداحافظی خود از هم‌تیمی‌ها، مربیان و هواداران تشکر کرد و حضور در چهار دوره جام جهانی و سه دوره یورو را افتخاری بزرگ دانست.