فرزین دبیری در مرکز ملی فوتبال چه می‌کند؟

در شرایطی که فرزین دبیری از هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال تعلیق شده اما در محل این فدراسیون حضور پیدا می‌کند.

فرزین دبیری که در روز مراسم تشییع پیکر مرحوم حمید علیدوستی به سرود جمهوری اسلامی ایران بی‌احترامی‌ کرده بود، هفته گذشته با حکم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال تعلیق شد.

بی‌احترامی صورت گرفته از سوی دبیری، انتقادهای زیادی را در پی داشت و این سؤال مطرح شد که چگونه فردی که در هیئت‌رئیسه فدراسیون عضویت دارد به خودش اجازه چنین کاری را داده و او چطور می‌تواند درباره مسائل و منافع ملی تصمیم‌گیری کند.

رؤسای هیئت‌های استانی نیز در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال خواهان برخورد با دبیری شدند و در نهایت هفته گذشته با حکم قضائی عضویت او به حالت تعلیق در آمد تا در مجمع فدراسیون فوتبال که قرار است 9 دی برگزار شود درباره برکناری‌اش رأی‌گیری صورت گیرد.

دبیری اما با وجود تعلیق شدن و طبق شنیده‌ها در مرکز ملی فوتبال حضور پیدا کرده است. پیش‌تر اعلام شده بود که او به عنوان مشاور رئیس فدراسیون فوتبال فعالیت می‌کند و اگر همچنان این‌گونه است، طبیعی است که با اقدام ناشایستی که داشته عملاً نباید در این پست هم فعالیت کند.

در عین حال خبرهایی مبنی بر تلاش برخی جریان‌ها و افراد برای حل این مشکل و ‌رأی ندادن به برکناری دبیری در مجمع دی‌ماه به گوش می‌رسد. این جریان‌ها برنامه خاصی را برای این منظور تدارک دیده‌اند و باید دید اعضای مجمع فدراسیون فوتبال بین احترام به سرود ملی و منفعت برخی جریان‌ها، کدام یک را انتخاب می‌کنند.

اعلام زمان نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر

سازمان لیگ فوتبال زمان قانونی نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر را اعلام کرد.

در حالی که بسیاری از تیم‌های لیگ برتری از حالا مذاکرات و رایزنی‌های خود برای جذب بازیکنان مد نظر کادرفنی خود را در نیم فصل آغاز کردند، دیروز سازمان لیگ زمان قانونی نقل و انتقالات زمستانی فوتبال را اعلام کرد.

سازمان لیگ در این خصوص نوشت: «نقل و انتقالات زمستانی نیم‌فصل بیست‌و‌ششمین دوره لیگ برتر از 9 دی‌ماه 1405 آغاز و روز 5 بهمن سال جاری به پایان می‌رسد.»

به این ترتیب باشگاه‌های لیگ برتری می‌توانند از تاریخ 9 دی‌ماه برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود در کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ اقدام کنند.

این در‌حالی است که طبق برنامه‌ریزی کمیته مسابقات سازمان لیگ، تا پیش از شروع نقل‌وانتقالات زمستانی بازی‌های لیگ برتر هم به نیم‌فصل خود خواهد رسید.

بحران بی‌ثباتی مدیریتی در تراکتور

باشگاه تراکتور تبریز طی پنج سال گذشته هشت مدیرعامل را تجربه کرده است؛ آماری که از بی‌ثباتی جدی در ساختار مدیریتی این باشگاه حکایت دارد.

سجاد سیاح، جمشید نظمی، میرمعصوم سهرابی، ایوب بهتاج، هوشنگ نصیرزاده، سعید مظفری‌زاده و سید‌حجت کریمی از جمله مدیرانی هستند که در این مدت مسئولیت هدایت باشگاه را بر عهده داشته‌اند. برخی از این مدیران نیز بیش از یک‌ بار به این سمت بازگشته‌اند.

تغییرات پی‌درپی در رأس مدیریت، پرسش‌های جدی درباره دلایل این جابه‌جایی‌ها و نحوه اداره باشگاه ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند چنین وضعیتی می‌تواند برنامه‌های بلندمدت، سیاست‌های نقل‌وانتقالاتی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف باشگاه را تحت‌تأثیر قرار دهد. تراکتور با وجود برخورداری از پشتوانه مالی مناسب و هواداران پرشمار، برای تداوم موفقیت و رقابت با مدعیان فوتبال ایران، بیش از هر چیز به ثبات مدیریتی، ساختار منسجم و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد.

اختلاف بیرانوند و تراکتور بر سر اعتبار قرارداد

علیرضا بیرانوند با ارسال نامه‌ای رسمی به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، اعتبار قرارداد سه‌ساله خود با باشگاه تراکتور را زیر سؤال برد.

این دروازه‌بان که ۲۳ مهرماه قراردادش را تمدید کرده بود، معتقد است قرارداد به دلیل امضا نشدن از سوی مدیرعامل وقت باشگاه، اعتبار قانونی ندارد. در متن قرارداد، نام حجت کریمی به‌عنوان مدیرعامل درج شده، اما امضای او در برگه قرارداد وجود ندارد. با جدایی کریمی از تراکتور، باشگاه باید درباره اعتبار این قرارداد تعیین تکلیف کند. هرچند مسئولان تراکتور مدعی هستند عباس الیاسی، رئیس هیئت‌مدیره، قرارداد را امضا کرده و این توافق معتبر است، بیرانوند این موضوع را قبول ندارد. به نظر می‌رسد اختلاف طرفین به‌زودی وارد مرحله حقوقی جدی شود.

پایان همکاری لوپتگی با قطر

یولن لوپتگی، سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتبال قطر، تصمیم گرفته است پس از پایان قراردادش در‌آوریل ۲۰۲۷، همکاری خود را با این تیم تمدید نکند.

به گزارش نشریه مارکا، تغییر زمان برگزاری جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ که به دلیل شرایط ناامن در عربستان به ژانویه ۲۰۲۸ موکول شده، یکی از دلایل اصلی این تصمیم بوده است. لوپتگی که در سال ۲۰۲۵ هدایت تیم ملی قطر را برعهده گرفت، ابتدا قصد ادامه همکاری تا جام ملت‌های آسیا را داشت، اما تحولات منطقه‌ای و تغییر برنامه مسابقات نظر او را تغییر داد.

قطر با هدایت این مربی در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور یافت، اما در گروه B در جایگاه آخر قرار گرفت. اکنون فدراسیون فوتبال قطر باید به دنبال انتخاب سرمربی جدید باشد. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تاریخ جدید جام ملت‌های آسیا در عربستان، ۲ دی تا اول بهمن ۱۴۰۶ خواهد بود.

تکذیب برکناری ابوالقاسم‌پور از استقلال خوزستان

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران برکناری بهنام ابوالقاسم‌پور از مدیرعاملی استقلال خوزستان را تکذیب کرد.

علیرضا خانی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران که باشگاه استقلال خوزستان زیر مجموعه این گروه محسوب می‌شود درباره برکناری بهنام ابوالقاسم‌پور از مدیرعاملی استقلال خوزستان به تسنیم گفت: هیئت‌مدیره باشگاه بدون هماهنگی با سهامدار عمده و بانک ملی چنین کاری کرده و این موضوع را تکذیب می‌کنم. وی افزود: ابوالقاسم‌پور همچنان به عنوان مدیرعامل به کار خودش ادامه می‌دهد و هیچ‌گونه جابه‌جایی رخ نداده است. خانی همچنین گفت که جلساتی در این زمینه برگزار خواهد شد.