سرویس ورزشی-

دبیرکل کمیته ملی المپیک از حضور دوباره محمود خسروی‌وفا در انتخابات ریاست این کمیته خبر داد.

مهدی علی‌نژاد در آستانه شروع ثبت‌نام انتخابات کمیته ملی المپیک درخصوص وضعیت و شرایط فعالیت‌های ستاد برگزاری اظهار کرد: از سه ماه قبل ستاد تطبیق و بررسی روند انتخابات کمیته ملی المپیک را تشکیل داده‌ایم که مسئولیت این ستاد بر عهده من است و برگزاری انتخابات بر اساس اساسنامه و دستورالعمل مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک، مدنظر قرار خواهد گرفت. رؤسای مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، بین‌الملل، روابط عمومی، حراست و حقوقی کمیته ملی المپیک به همراه دبیرخانه ستاد، اعضای این مجموعه هستند و از قبل از اعزام به بازی‌های ۲۰۲۶ ناگویا تاکنون بیش از ۵ جلسه برگزار شده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک یادآور شد: در این جلسات ابعاد مختلف اساسنامه برای برگزاری انتخابات به همراه آئین‌نامه بررسی شده، نامه‌های اطلاع‌رسانی و دعوت‌نامه‌های مربوطه به اعضای مجمع ارسال شده و وفق اساسنامه، فراخوان ثبت‌نام برای نامزدها نیز منتشر شده است. ثبت‌نام‌ها از ۷ آذر شروع می‌شود و تا ۲۱ آذر ادامه دارد و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با بی‌طرفی کامل و با اجرای دقیق اساسنامه کمیته و دستورالعمل برگزاری انتخابات کار را جلو ببریم.

علی‌نژاد خاطرنشان کرد: هر دو سند مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) است و در دوره قبلی و در زمان جناب صالحی‌امیری (ریاست وقت کمیته ملی المپیک) به تصویب اعضای مجمع کمیته ملی المپیک رسید و بر همین مبنا شرایط مناسبی را برای برگزاری انتخابات ایجاد می‌کنیم. وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا خسروی‌وفا در انتخابات حضور خواهد یافت یا خیر، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، ایشان برای تکمیل فعالیت‌ها و برنامه‌های ۴ سال گذشته خود در جهت توسعه ورزش قهرمانی و ارتقای دیپلماسی ورزش کشور، مجدداً نامزد سمت ریاست کمیته ملی المپیک خواهد شد. قرار است «فقط در این دوره» انتخابات کمیته ملی المپیک دوساله برگزار شود و دوره ریاست پس از ۲ سال یعنی بعد از المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به پایان می‌رسد و بعد از آن مجدداً دوره‌ها چهارساله می‌شود و به روال عادی باز خواهد گشت.

دبیر: فقط دو سه روز دیگر صبر کنید!

احتمال حضور خسروی وفا رئیس فعلی کمیته ملی المپیک در انتخابات در شرایطی است که کماکان از علیرضا دبیر به‌عنوان یکی از گزینه‌های محتمل برای شرکت در انتخابات نام برده می‌شود. دبیر دیروز در تازه‌ترین صحبت‌های خود درباره حضور احتمالی در انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: فکر می‌کنم سال ۲۰۰۶ یا ۲۰۰۷ بود که پیشکسوتان کشتی به دنبال این بودند که من سرمربی تیم ملی شوم. منصور مهدی‌زاده که از بزرگان تیم ملی بود، محبت کرد و پیشنهاد داد سرمربی تیم ملی شوم. تا امروز این موضوع را جایی نگفته بودم. از ایشان عذرخواهی کردم و گفتم در حال گرفتن مدرک دکترا و انجام کارهای اقتصادی خودم هستم. چون زود از کشتی کنار رفته بودم، نمی‌توانستم خودم را وقف هشت کشتی‌گیر تیم ملی کنم. آن زمان معتقد بودم مربی تیم ملی باید خودش را وقف بچه‌ها کند و من واقعاً چنین فرصتی نداشتم. گفتم اجازه بدهید چند سال بگذرد، اما بعد از مدتی مسیرمان به‌طور کامل تغییر کرد. الان تمام‌ِ وقت من برای کشتی است، ولی اگر قرار باشد به کمیته ملی المپیک بروم، باید در این چند روز به یک جمع‌بندی مهم برسم.

رئیس فدراسیون کشتی درباره دغدغه اصلی خود برای قبول این مسئولیت توضیح داد: «سؤال اصلی من این است که اگر به کمیته ملی المپیک بروم، واقعاً می‌توانم به فدراسیون‌های دیگر کمک کنم یا نه. این موضوع بسیار مهم است. اگر مسئولیتی در کمیته ملی المپیک داشته باشم، رشته‌هایی مانند تکواندو، وزنه‌برداری، شمشیربازی، دوومیدانی، جودو، فوتبال و تمام رشته‌های دیگر باید برایم مانند کشتی باشند. به همین دلیل از دوستان وقت خواسته‌ام تا بیشتر فکر کنم.»

او افزود: اگر واقعاً به این جمع‌بندی برسم که می‌توانم کمک کنم، در خدمت دوستان خواهم بود. وقتی کسی به کمیته ملی المپیک می‌رود، باید بتواند تمام وجودش را برای همه رشته‌ها بگذارد. هر جایی که مسئولیت می‌گیری، باید آنجا را تکان بدهی و مردم تأثیر حضورت را احساس کنند. دغدغه من دقیقاً همین است.

او درباره اهمیت کشتی در نتایج کاروان ایران در بازی‌های آسیایی و المپیک گفت: در کمیته ملی المپیک همه رشته‌ها مهم هستند، اما واقعاً اگر کشتی نتیجه نگیرد، کاروان آسیب می‌بیند. نمونه آن بازی‌های آسیایی ۲۰۰۲ بوسان و المپیک ۲۰۰۸ پکن بود. وقتی کشتی نتیجه نمی‌گیرد، کاروان زمین می‌خورد. وقتی کشتی نتیجه می‌گیرد، جایگاه کاروان بالا می‌رود و وقتی نتیجه نمی‌گیرد، رتبه کاروان پایین می‌آید. بنابراین باید تدبیری داشت که کشتی و دیگر رشته‌های اثرگذار بتوانند نقش خود را در موفقیت کاروان ایفا کنند.

رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر موقتی بودن مسئولیت‌ها بیان کرد: بالاخره یک نفر رئیس‌جمهور، وزیر یا رئیس فدراسیون می‌شود، اما اگر این مسئولیت‌ها ماندنی بود که به ما نمی‌رسید. چیزی که اهمیت دارد، میزان اثرگذاری است. دغدغه من این است که چگونه می‌توانم اثرگذار باشم. نزدیک به ۲۰ ماه تا المپیک باقی مانده و موضوع بسیار مهمی است. من خیلی تلاش کرده‌ام که تصمیمی بگیرم که واقعاً اثر داشته باشد. دوستانی که به من پیشنهاد حضور در انتخابات را می‌دهند، به من محبت و لطف دارند و بسیاری از آنها از رفقای ما هستند. تفاوتی میان افراد وجود ندارد. مهم این است که انسان بتواند کاری انجام بدهد. اینکه به جایی برویم و نتوانیم کاری کنیم، چه فایده‌ای دارد؟ امیدوارم آنچه خیر است اتفاق بیفتد و شما هم دعا کنید بهترین تصمیم گرفته شود.