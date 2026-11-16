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کد خبر: ۳۴۲۲۴۰
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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یادی از شهید محمدرضا حسینی

مدافع مظلوم(حدیث دشت عشق)

شهید محمدرضا حسینی، دوم خرداد سال ۱۳۳۹ در روستای محمدآباد بخش شاهرخت از توابع شهرستان زیرکوه، در خانواده‌ای متدین چشم به جهان گشود. نخستین فرزند خانواده و از کودکی پرجنب‌وجوش بود. تحت تربیت والدین، قرآن آموخت و در کشاورزی و دامداری کمک‌حال خانواده بود. برای گرفتن دیپلم به مشهد رفت و در رشته اقتصاد فارغ‌التحصیل شد. به مطالعه کتاب با موضوعات مختلف نیز علاقه‌مند بود. در سال ۱۳۶۱ وارد دانشکده افسری شد و به استخدام ارتش درآمد. به مدت ۸ ماه در تهران و بعد از آن دوره تخصصی را در شیراز گذراند. در سن ۲۲ سالگی ازدواج کرد که ثمره آن دو فرزند پسر است. روحیه‌ای اسلامی و انقلابی داشت و معتقد به ولایت فقیه بود. در برابر تضییع حقوق دیگران ساکت نمی‌ماند و از حق مظلوم دفاع می‌کرد. با آغاز نهضت مردمی و جرقه‌های انقلاب اسلامی، دوشادوش ملت، به مبارزه علیه رژیم ستمشاهی پرداخت و با شرکت در راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های مختلف از جمله نوشتن شعار، مخالفت خود را علیه رژیم پهلوی اعلام کرد. در دوران دفاع مقدس آبان سال ۱۳۶۲ در سن ۲۳ سالگی نخستین بار به جبهه اعزام شد. با درجه ستوان دومی و مسئولیت فرمانده گردان از لشکر ۷۷ پیروز خراسان، هفدهم دی‌ سال ۱۳۶۴ در جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش خمپاره به قفسه سینه و صورت به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای بیرجند آرام گرفت.

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