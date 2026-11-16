آغاز پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از فردا

راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آذرماه از چهارشنبه 27 آبان 1405 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا 30 آذر ماه (مسیرهای رفت تا 30 آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی) از فردا چهارشنبه 27 آبان‌ماه آغاز می‌شود.

پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت هشت و نیم تا 11 صبح روز چهارشنبه 27 آبان ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت 11 تا یک و 30 دقیقه ظهر روز چهارشنبه 27 آبان‌ماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

از ساعت یک و 30 دقیقه روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.