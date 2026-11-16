اجرای پنهانی و مشکوک سهمیه‌بندی نان در دو استان، موجب هجوم مردم به نانوایی‌ها و ایجاد مشکلاتی شده است.

پس از اجرای پنهانی طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در ۱۱ استان که منجر به ایجاد مشکلات عدیده برای مردم شده، حالا خبر می‌رسد که طرح سهمیه‌بندی نان در دو استان به‌صورت مخفیانه در حال انجام است.

به گزارش رسانه‌ها، اجرای بدون ابلاغ طرح سهمیه‌بندی نان در دو استان خوزستان و زنجان، بدون توجیه نانوایان و مردم، موجب هجوم مردم برای تهیه نان و درگیری‌های لفظی مقابل نانوایی‌ها شده است.

بر اساس این طرح سهمیه هر فرد در ماه حدود هشت کیلوگرم آرد با نرخ دولتی ۲۳۰۰ تومان است که در صورت خرید بیش از سقف تعیین شده، نان با نرخ آزاد 12 هزار و 650 تومان محاسبه و مازاد دریافت به حساب دولت واریز خواهد شد. با این حساب پس از اتمام سهمیه، مردم باید نان را به قیمت بیش از تقریبا پنج برابر نرخ فعلی آن خریداری کنند.

گفتنی است؛ اجرای طرح سهمیه‌بندی نان، در شرایط فعلی، آن‌هم به‌صورت پنهانی و بدون اعلام و اطلاع‌رسانی از وجود اراده‌هایی در دولت برای التهاب‌آفرینی حکایت دارد. اراده‌هایی که همزمان در موضوع کالابرگ، بنزین و نان التهاب آفرینی می‌کنند و مسئولان در مجلس و قوه قضائیه هم در برابر آن منفعل هستند یا حداکثر، اعتراض و انتقادی می‌کنند.