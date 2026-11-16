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کد خبر: ۳۴۲۲۳۷
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار مطرح کرد

تاب‌آوری در شرایط بحران شعار امسال هفته کارآفرینی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به انتخاب تاب‌آوری در شرایط بحران به‌عنوان محور برنامه‌های امسال هفته کارآفرینی، از برگزاری برنامه‌های ملی و استانی خبر داد.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت کار، سید مالک حسینی در آیین آغاز برنامه هفته جهانی کارآفرینی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور در دو جنگ اخیر اظهار کرد: در بخش کار و تولید، ۱۸ نفر در یکی از کارخانه‌های اصفهان در گمنامی و بی‌صدا به شهادت رسیدند. وی افزود: کشور در سال جاری دو جنگ و حوادث تلخ دی‌ماه را تجربه کرده است. با توجه به شرایط دشوار سال گذشته، به این فکر کردیم که چگونه می‌توان بخشی از این تجربه‌ها را به گفت‌وگو گذاشت و از سنگینی فضای موجود کاست. به همین دلیل، تاب‌آوری در شرایط بحران را به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های هفته کارآفرینی امسال انتخاب کردیم؛ با این نگاه که افرادی که آسیب دیده‌اند، چگونه توانسته‌اند به فعالیت بازگردند و دوباره تولید را از سر بگیرند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در همین راستا، ستاد هماهنگی تشکیل شد و حاصل این انسجام، برگزاری ۱۸ برنامه ملی و بیش از ۱۳۰ برنامه استانی در هفته کارآفرینی خواهد بود.

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